HT Egeli'de yer alan habere göre, Air Arabia Havayolları, 27 Haziran’dan itibaren Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Sharjah Emirliği’nden İzmir’e haftada 3 gün tarifeli direkt uçuş başlatacak. Bu uçuşların etkinliğinin artırılması amacıyla İzmir Kalkınma Ajansı’nın katkılarıyla turizm profesyonellerine yönelik tanıtım gezisi (fam trip) düzenlendi. Birleşik Arap Emirlikleri’nde yerleşik tur operatörü ve seyahat acentalarından oluşan heyet, İzmir şehir merkezi, Çeşme, Alaçatı, Efes ve Şirince’yi gezerek İzmir’in turizm değerlerini yerinde görme fırsatı buldu. Beş farklı merkezden 140’tan fazla destinasyona uçuş gerçekleştiren Air Arabia’nın İzmir uçuşları Dubai’ye 30 kilometre uzaklıktaki Sharjah Havalimanı’ndan karşılıklı yapılacak. İzmir’den sadece BAE değil ayrıca Sharjah aktarmalı olarak Arap Yarımadası’nda yer alan ülkelere, Hindistan, Nepal ve Kenya’ya kadar geniş bir uçuş ağı ile değişik alternatifler sunulacak.

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