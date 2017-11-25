Arap turistlerden 'yıldırım' şikayeti

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, bir grup gazeteciyle bir araya geldiği toplantıda Kamu Denetçiliği Kurumu’nun (KDK) çalışmaları hakkında bilgi verirken, kuruma gelen ilginç başvurulardan da örnekler verdi.

Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in haberine göre; Malkoç, Karadeniz’e gelen Arap turistlerin en çok yıldırım çarpması ve taksicilerin yüksek ücret almalarından şikayetçi olduklarını söyledi. Malkoç, şu bilgileri verdi.

ŞEMSİYEYE DİKKAT

Geçen yıl Trabzon’a Suud ve Körfez ülkelerinden 300 bin Arap turist geldi. Karadeniz’de çok sayıda gayrimenkul satın alan Araplar yağmurlu havada yemyeşil doğada gezintiye çıktıklarında bazılarını yıldırım çarptı. Ombudsman’a yıldırım çarpması ve taksicilerin yüksek ücret aldıkları yönünde şikâyet gitti. Başvuru sahipleri vali, işadamları, dernekler ve İçişleri Bakanlığı ile görüştürüldü. Taksiciler, “Durak taksileri yerine yoldan çevrilen, korsan taksilere biniyorlar. Durak taksilerinin fahiş ücret almaları söz konusu olamaz” savunmasını yaptı. Yıldırım çarpması konusunda ise “Yıldırım düşmesi tabiat olayı. Buna bir şey yapamayız. Misafirlerimiz, sıcak iklimden geldikleri için yağmuru görünce dışarı çıkıyorlar. Halbuki Karadenizliler yağmurda içeri girer. Şemsiyeyle dolaştıkları için de şemsiyelerin ucu yıldırımı çekiyor. Buna dikkat edilmeli” açıklaması yapıldı.

ULUSLARARASI AÇILIM

KDK, önümüzdeki yıl dünyada benzer kuruluşlarla işbirliği çalışmalarını genişletecek. İlk olarak Rusya Ombudsmanı ile bir mutabakat zaptı imzalandı. Başta Almanya olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri, Körfez ve Afrika ülkeleri ile anlaşmalar yapılacak. Bu ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları ve Müslüman nüfusa da hak arama ve itiraz yolları anlatılacak. KDK’ya ilginç başvurular da geliyor. İşte bunlardan bazıları: RUSLARLA EVLİLİK: Türkiye’de 15 bin yerleşik Rus vatandaşı var. Türklerle evlilik yapan Rusların Ombudsman’a şikâyette bulundukları konuların başında din konusu geliyor. Bu evliliklerden olma çocukların nüfusa Hıristiyan mı Müslüman mı kaydedileceği ve din eğitimi konusunda yaşanan anlaşmazlıklar Ombudsman’a taşındı.

ATANAMAYAN ÖĞRETMENLER

KDK’ya dün Öğretmenler Günü’nde atanamayan 400’ün üzerinde öğretmen adayı başvuruda bulundu. Bu başvurular da karara bağlanacak. BOŞANMIŞ BABALAR: Çocukların velayeti eşlerinde olan boşanmış babalar, icra yoluyla görebildikleri çocukları konusunda Ombudsman’a başvurdu. KDK, Aile ve Adalet bakanlıklarına yazdı. İki bakanlığın çalışması sonucunda mağdur hakları kanun taslağı hazırlandı. Bu çocukların teslimi icraya konu olmayacak. Psikolog ve pedagoglar gözetiminde görüşme odaları hazırlanacak.

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