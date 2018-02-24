HT Magazin'de yer alan habere göre, eski bir aktörün şöhretli zamanlarından kalan ve içinde kimsenin bilmediği büyük ikramiye çıkmış bir loto kuponu bulunan bir deri ceketin arapsaçına dönüştürdüğü hayatları konu edinen film seyirciye bol kahkaha vaat ediyor.

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