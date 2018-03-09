HT Magazin'de yer alan habere göre, komedi türündeki film, cebinde büyük ikramiye çıkmış bir loto kuponunun olduğu eski bir aktörün deri ceketinin rastlantısal olaylar sonucunda birbirinden farklı insanların hayatlarını kesiştirmesini perdeye taşıyor.



'Arapsaçı', 30 Mart’ta vizyona girecek.

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