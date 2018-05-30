HT Magazin'de yer alan habere göre, İlyas Güngör, önceki akşam Zekeriyaköy’deki bir restoranda yeni yaşını kutladı.

Ünlü işletmecinin doğum günü partisinin konukları arasında Aras Bulut İynemli, Bige Önal, Mehmet Erdem, Seçkin Özdemir, Ertan Saban, Hazal Kaya, Ali Atay ve Duygu Sarışın da vardı.



"ŞİMDİLİK EVLİLİK DÜŞÜNMÜYORUZ"



SHOW TV’nin fenomen dizisi ‘Çukur’un başrol oyuncularından Aras Bulut İynemli, doyasıya eğlendiği partiden sevgilisi Bige Önal’la el ele ayrıldı.



Ünlü oyuncu, kendisine “Evlenmeyi düşünüyor musunuz?” diye soran muhabirlere, “İlişkimiz gayet güzel gidiyor. Şimdilik evlilik düşünmüyoruz” yanıtını verdi.



SESSİZ ÇİFT



Partiden Ertan Saban’la birlikte ayrılan Hazal Kaya-Ali Atay çiftiyse, kendilerine Atay’ın Kaya’ya evlenme teklifinde bulunduğu, güzel oyuncununsa çığlıklar içinde ‘Evet’ dediği yönündeki haberler hatırlatıldığında sessiz kalmayı tercih etti.



