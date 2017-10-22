SHOW TV'nin iddialı projesi Çukur, Pazartesi akşamı ilk bölümüyle izleyicinin karşısına çıkacak. Dizinin Yamaç Koçovalı karakterini canlandıran başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli ise merak edilen kişiler arasında yerini aldı. Peki Aras Bulut İynemli kimdir? Çukur Yamaç kimdir? İşte detaylar...

ARAS BULUT İYNEMLİ KİMDİR?

Aras Bulut İynemli, 25 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu. Eğitim hayatını Beşiktaş Anadolu Lisesi'nde tamamlayan İynemli, ardından İstanbul Üniversitesi'nde Uçak Mühendisliği bölümünde eğitim görmeye başladı.

İlk olarak bir cips reklamında rol alan Aras Bulut İynemli, daha sonra Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin seçmelerine çağırılmış ve deneme çekimlerinde başarılı olmuştur. Dizideki "Mete" karakterinde oldukça başarılı bir performans gösteren İynemli'nin yıldızı parladı ve dikkat çekti.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki performansı nedeniyle beğenilen Aras Bulut İynemli, ardından Mahmut ile Meryem ve Tamam Mıyız? adlı sinema filmlerinde rol almıştır.

2013-2014 yılları arasında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde "Şehzade Bayezid" rolünü üstlenmiştir ve burada oynadığı rol de büyük beğeni almıştır. SHOW TV'de oldukça ses getiren ve izlenme rekorları kıran "İçerde" dizisinde Mert (Umut) karakterini canlandıran İynemli, Çağatay Ulusoy ile birlikte başrolü paylaşmıştır.

İçerde dizisinin ardından SHOW TV'nin yeni projesi olan "Çukur" adlı dizide Dilan Çiçek Deniz ile başrolü paylaşan Aras Bulut İynemli, "Yamaç Koçovalı" karakterini canlandıracak.

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