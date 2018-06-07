Aras Bulut İynemli otizmli çocukları ziyaret etti

11 Haziran Pazartesi akşamı Haliç Kongre Merkezi’nde Tohum Otizm Vakfı yararına gerçekleşecek Çukur Sezon Finali Gala Gecesi’ne sayılı günler kala Çukur ekibi otizm konusunda farkındalığı artırmak için çalışmalarına devam ediyor. Tohum Otizm Vakfı ve Show TV ile ortak gerçekleştirilen projede Çukur’un dev kadrosu “Çukur Otizmin Farkında” sloganıyla izleyicileri Tohum Otizm Vakfı’na destek olmaya ve sezon finali heyecanını gala gecesinde onlarla birlikte yaşamaya davet ediyor. 11 Haziran akşamı dizinin fenomen şarkılarını seslendiren müzisyenler, oyuncularla otizm için bir arada sahnede olacak ve bu coşkuyu gala gecesine katılanlarla birlikte yaşayacak.





Aynı zamanda Tohum Otizm Vakfı yararına yapılacak sezon finali gala gecesi öncesinde Çukur’un oyuncuları Tohum Otizm Vakfı’nın Şişli’deki okulunu ziyaret edip otizmli çocuklarla bir araya gelmeye devam ediyorlar. Daha önce Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Dilan Çiçek Deniz, Kubilay Aka, Ece Yaşar ve İlayda Alişan’ın ziyaret ettiği okulun bu haftaki konuğu son dönemin en başarılı genç oyuncularından Aras Bulut İynemli oldu. İynemli, sezon finali bölümünün çekimleri arasında yakaladığı ilk fırsatta gerçekleştirdiği ziyarette okulda eğlenceli ve de duygusal anlar yaşadı.



Otizmli çocuklarla bir araya gelen ünlü oyuncu onlarla oyunlar oynadı, derslerine katıldı. Ayrıca dönem sonu gösterilerine hazırlanan çocukların provalarını izleyen oyuncu onların danslarına eşlik etti. Ziyaret sonunda bir araya geldiği çocuklarla beraber fotoğraf çektiren Aras Bulut İynemli bu duygu dolu ziyaretle ilgili şunları söyledi: “Bugün burada çocuklarla vakit geçirmek tarifsiz bir mutluluk benim için. Bir sezon boyunca Tohum Otizm Vakfı’yla beraber otizmin farkındalığını artırmak adına önemli projeler yürüttük. Biz çok heyecanlıyız böyle bir birlikteliğin parçası olduğumuz için. Otizmin aslında bir hastalık değil; bir farklılık olduğunu bu proje ile herkese anlatmaya çalışıyoruz.”



Başarılı oyuncu ziyaretinin sonunda tüm Çukur izleyicilerine seslenerek onları, dizinin efsane şarkısı “Heyecanı Yok”u Gazapizm ile birlikte söyleyeceği, 11 Haziran Pazartesi akşamı Haliç Kongre Merkezi’nde Tohum Otizm Vakfı yararına gerçekleşecek büyük sezon finali gala gecesine davet etti.





OTİZİM HAKKINDA BİLGİ NOTU



Otizmin bilinen tek çaresi, erken tanı ile yoğun, sürekli, özel eğitim!



Doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk üç yılında fark edilen bir gelişimsel farklılık olan otizmin başlıca belirtileri arasında; başkalarıyla göz teması kurmamak, ismi söylendiğinde bakmamak, konuşmada gerilik, parmağıyla istediği şeyi gösterememek, akranlarının oynadığı oyunlara ilgi göstermemek, sallanmak, çırpınmak, parmak ucunda yürümek, dönen nesnelere karşı aşırı ilgi ve takıntılı davranışlar sayılabiliyor. Bilimsel araştırmalar, erken tanı ve doğru bir eğitim yöntemi ile yoğun olarak eğitim alan çocukların yaklaşık yüzde ellisinde otizmin belirtilerinin kontrol altına alınabildiğini, gelişim sağlanabildiğini gösteriyor.



Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, "Otizm Spektrum Bozukluğu" olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla, kar amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir sağlık ve eğitim vakfı olarak 15 Nisan 2003 tarihinden bu yana çalışmalarını yürütmektedir.