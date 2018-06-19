Türkiye'nin en geniş erişim ağına sahip, öncü taşımacılık kuruluşu Aras Kargo, 13 bölge müdürlüğü, 29 transfer merkezi, 900'e yakın şube, 4000'den fazla araç filosu ve 14 bin'e yakın kişilik uzman kadrosuyla, her ay 12 milyon kişi, kurum ve kuruluşa hizmet veriyor. İşte Aras Kargo'nun çalışma saatleri ve iletişim bilgileri...

ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Aras Kargo hafta içi her gün sabah 08:30’da mesaiye başlar ve kapanış saati olan 18:00’a kadar aralıksız hizmet vermeye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 08:30’dan 13:00’a kadar hizmet vermeye devam eden Aras Kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

ARAS KARGO HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Her ay 12 milyon kişi, kurum ve kuruluşa hizmet veren, Türkiye'nin en geniş erişim ağına sahip, öncü taşımacılık kuruluşlarından biri olan Aras Kargo, Türkiye'nin bütün il ve ilçelerinde 1.500'ü aşkın yerleşim birimine hizmet vermektedir. Ayrıca 1600'e yakın yerleşim merkezinde faaliyet gösteren mobil servislerle, hizmet sınırlarını her geçen gün daha da genişleterek yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam etmektedir.

1989'da faaliyete geçen Aras Kargo'nun da temelleri, 1979 yılında Celal Aras tarafından kurulan Aras Dağıtım ve Pazarlama'nın, eriştiği dağıtım ağı gücüyle, bu gücün taşımacılıkta da kullanılması kararı ile atılmıştır.

ARAS KARGO İLETİŞİM BİLGİLERİ

Aras Kargo merkez binası, Rüzgarlıbahçe Mahallesi Yavuzsultanselim Caddesi No: 2 Aras Plaza Kavacık/İstanbul adresinde bulunmaktadır. Aras Kargo merkez şubesine 0 216 538 55 00 numaralı telefon veya 216 538 56 52 faks numarasıyla ulaşabilirsiniz.