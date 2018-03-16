Araştırma sektörü 21. kez buluşuyor

21. Araştırma Zirvesi’nin ilk gününde, TÜAD Başkanı Handan Esmer’in açılış konuşmasının ardından “Derin Etki” teması çerçevesindeki ilk konuşmayı İngiltere’nin sektör kuruluşu Market Research Society’nin CEO’su Jane Frost gerçekleştirecek.

Günün devamında ise aralarında Çaytaş Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı Yavuz Sütlüoğlu, Facebook Türkiye Ülke Direktörü Derya Matraş, Gemius Türkiye Ülke Müdürü İdil Kesten, Nielsen Medya Genel Müdürü Erdem Tolon ve ThinkNeuro CEO’su Yener Girişken’in de yer aldığı uzman ve yöneticiler konuşma yapacak.

Zirvenin ikinci gününün ilk konuşmacısı ise Avrupa Düşünce ve Pazarlama Araştırmaları Birliği ESOMAR’ın Genel Direktörü Finn Raben olacak. Raben’in ardından CarrefourSa Genel Müdürü Hakan Ergin, Mindshare Türkiye CEO’su Bülent Yar ve Sia Insight Kurucu Ortağı Didem Okumuşoğlu’nun aralarında bulunduğu konuşmacılar sahnede yer alacak. İkinci günün konuşmacıları arasında ünlü oyuncu, yapımcı ve sunucu Kadir Çöpdemir, “Rotasız Seyyah” Mehmet Genç ve “Yemeklere Fısıldayan Kadın” Sedef İybar da bulunacak.

Araştırma sektörünün yanı sıra pazarlama, iletişim ve reklam dünyasından profesyonelleri bir araya getiren zirvenin moderatörlüğünü bu yıl da gazeteci, yazar Fatoş Karahasan yapacak. Çaykur ana sponsorluğunda hayata geçirilen 21. Araştırma Zirvesi’nde konuşmaların yanı sıra çeşitli performanslar ve ödül takdimleri de gerçekleştirilecek.