Araştırma Zirvesi 'Derin Etki' temasıyla başladı

"Derin Etki" ana temasıyla düzenlenen zirvenin açılış konuşmasını TÜAD Başkanı Handan Esmer gerçekleştirdi. TÜAD’ın 30’uncu yılını kutladığını vurgulayan Esmer, 30 yıl önce çözüm aranan zorluğun veriye ulaşmak olduğunu, bugün ise bunun yerine büyük verinin analinize bıraktığını söyledi. Tüketicilerin çok hızlı değiştiğini ifade eden Handan Esmer, ”Bugünün Kırmızı Başlıklı Kızları çorbalarını online sipariş veriyor,” dedi.

21. Araştırma Zirvesi’nin ilk gününde, açılış konuşmasının ardından “Derin Etki” teması çerçevesindeki ilk konuşmayı İngiltere’nin sektör kuruluşu Market Research Society’nin CEO’su Jane Frost gerçekleştirdi. Araştırma sektörünün küresel büyümesini sürdürdüğünü açıklayan Frost, derin etkiye ulaşabilmesi için araştırma uzmanlarının “araştırmanın 5C’sine” yani müşteri, kaynak, yaratıcılık, tutarlılık ve mantıklılık kavramlarına odaklanması gerektiğini söyledi.

Frost’ın ardından konuşan Çaytaş Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı Yavuz Sütlüoğlu, derin etkinin sırrının insanların hayatına derin etki eden olayları tespit etmekte yattığını ifade etti.

Bilgi veren değil bağ kuran

“Derin İlham” başlıklı bir sunum gerçekleştiren ThinkNeuro CEO’su Dr. Yener Girişken ise artık dikkat çeken ve bilgi veren markaların değil duygusal bağ kuran ve ilham veren markaların başarılı olduğunu söyledi. Girişken, insanların ürün değil duygu satın aldığının, markaların vaatlerini değil öykülerini dinlediğinin altını çizdi.

Günün ikinci bölümünde “Pazarlamada ‘Milli Gurur’un Artan Etkisi” başlıklı panelde yer alan pazarlama danışmanı ve girişimci Çiçektan Yeşilkaya ise tüketicilerin karar verirken faydayı merkeze yerleştirdiklerini, sadece milli olmanın yeterli olmadığını ifade etti. Yeşilkaya ayrıca yerel markaları satın alan küresel markaların bu yerel markaları yönetmekte zorluk yaşadığını söyledi.

“Derin Etki” bugün de devam edecek

21. Araştırma Zirvesi’nin ikinci gününün ilk konuşmacısı Avrupa Düşünce ve Pazarlama Araştırmaları Birliği ESOMAR’ın Genel Direktörü Finn Raben olacak. Raben’in ardından CarrefourSa Genel Müdürü Hakan Ergin, Mindshare Türkiye CEO’su Bülent Yar ve Sia Insight Kurucu Ortağı Didem Okumuşoğlu’nun aralarında bulunduğu konuşmacılar sahnede yer alacak. İkinci günün konuşmacıları arasında ünlü oyuncu, yapımcı ve sunucu Kadir Çöpdemir, “Rotasız Seyyah” Mehmet Genç ve “Yemeklere Fısıldayan Kadın” Sedef İybar da bulunacak.