Bilim insanları, farelerde anksiyete düzeylerini kontrol ederken özel beyin hücreleri buldu.

National Public Radio'da yer alan habere göre; çarşamba günü duyurulan bu bilgi üzerine ABD'de 5 yetişkinden yaklaşık 1'ini etkileyen anksiyete bozuklukları için daha iyi tedaviler bulunabileceği açıklandı.

San Francisco'daki California Üniversitesi'nde görevli olan çalışmanın yazarı Dr. Mazen Kheirbek, "Şu anda sahip olduğumuz tedavilerin büyük dezavantajları var. Bu, yeni tedaviler bulmak için alanı ileriye taşımaya çalışabileceğimiz başka bir hedef" açıklamasında bulundu.

Ancak araştırmanın henüz ilk aşamalarda olduğu ve hayvanlardaki laboratuvar bulgularının, insanlarda her zaman aynı olmayacağı kaydedildi.

Araştırmayı finanse eden Ulusal Akıl Sağlığı Enstitüsü Müdürü Joshua Gordon, "Endişe hücrelerinin keşfedilmesi, anksiyetenin beyinde nasıl çalıştığını anlamak için bilim insanlarının yaptığı muazzam ilerlemenin en yeni örneğidir" dedi.

Gordon, "Eğer yeterince öğrenirsek, endişeye yol açan kilit oyuncuların açma ve kapatma araçlarını geliştirebiliriz" açıklamasında bulundu.

Kheirbek ve Kolombiya Üniversitesi'nden birkaç araştırmacının da içinde bulunduğu ekibin keşfettiği bu hücreler, beynin hipokampus tarafında bulunuyor. Bu kısım endişenin yanı sıra yön bulma ve hafızayla da ilgili.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER