Telefon numarasından isim sorgulayarak rehberlik hizmeti veren GetConnect ve benzeri mobil uygulamaların kullanıcı bilgilerine erişmesi kişisel bilgi güvenliğinin önemini de tekrar gözler önüne serdi.
Akıllı telefon kullanıcılarının kendi istekleri ile cihazlarına indirdikleri bu tarz uygulamalar, sadece telefon rehberlerindeki numara ve isim bilgilerine erişmekle kalmıyor. Gazete Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre “Beni kim aradı?”, “Arayan kim?”, “Başkalarının rehberinde hangi isimle kayıtlısın?” gibi cevabı merak edilen sorularla kullanıcıların ilgisini çeken bu uygulamalar, kişilerin Facebook resimlerini bile ifşa edebiliyor. Bu yüzden rehberlik hizmeti sunan uygulamaları indirmeden önce iki defa düşünmek, indirdikten sonra ise söz konusu uygulamanın sizden mobil cihazınız aracılığıyla hangi erişim izinlerini aldığını kontrol etmekte büyük fayda var.
Çünkü aslında numara-isim sorgulama için sadece rehbere erişim izni yeterli olmasına karşın, bu uygulamaların hemen hemen hepsi 14 farklı kalemde erişim iznini kullanıcıdan alıyor.
VERDİĞİNİZ İZİNLERİ KONTROL EDİN
Sadece numara sorgulamada değil, akıllı telefonunuzda kullandığınız hangi uygulamanın, cihazınızda erişim izinlerini olduğunu merak ediyor ve bu izinleri sınırlamak istiyorsanız, şu yolu izlemenizde fayda var:
Android telefonlarda, cihazınızın “Ayarlar” bölümünde bulunan “Uygulamalar” kısmına girin. Buradan telefonunuzda yüklü olan her bir uygulamanın hangi erişim izinlerini sizden aldığını görüp verdiğiniz bu izinleri kaldırmanız mümkün. iPhone’larda ise cihazınızın yine “Ayarlar” bölümümün altında yer alan uygulamalar listesinden verdiğiniz izinleri düzenleyebilirsiniz.
NE İLK, NE DE SON...
Mobil uygulama mağazalarında toplam sayıları 100’ü bulan numara sorgulama uygulamaları, özellikle Türkiye’de aynı zamanda en çok indirilen uygulamalar arasında yer alıyor. Bu tarz uygulamaların en çok kullanılanları ise şunlar:
- GetConnect (İngiltere)
- CIA- Çağrı Tanımlama/ Engelleme (Avusturya)
- Hiya-Arama Kimlik ve Engelleme (ABD)
- CallApp: Arama Kimliği & Kaydedici, Kim Arıyor (İsrail)
- Kim Arıyor? Arayan kimliği (Avusturya)
- Showcaller - Arayan Kimliği (Hong Kong)
- Truecaller - Arayan Kimliği (İsveç)
- Whoscall - Arayan ID ve Engel (Tayvan)
BTK BAŞKANI: UYGULAMAYI SADECE İNDİREN RAHAT OLSUN
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, numara sorgulama uygulamalarını telefonuna indirip kullanmayan ya da indirdiği uygulamada rehbere erişim izni vermeyen vatandaşların rahat olmasını istedi. Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Sayan, bu tür uygulamaları indirenlerin bilinçli hareket etmesi monusunda uyararak, “Kontaklarınıza, rehberinize, galerinize, fotoğraf makinenize, lokasyonunuza, mikrofonunuza erişim sağlayan uygulamalar belli. Bunları kapatın. Bunları erişim için onay vermeyin. Bilmediğiniz uygulamaları yüklemeyin. Bunlar sizin adeta takipçiniz olabilir” diye konuştu.
ONAY VERİLMEDİĞİ HALDE ERİŞENLERE İNCELEME
Kullanıcılar onay vermediği halde bilgilere ulaşılması ihtimaline karşı BTK olarak inceleme yaptıklarını söyleyen Sayan, “Onay vermediği halde bilgilerine erişim sağlanan vatandaşların bize ihbar etmelerini istiyoruz. Bütün uygulamaları inceliyoruz. Açık rıza yoksa bu verileri toplayıp kullanamazlar. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ile de yakın işbirliği halinde çalışıyoruz” dedi. Telefon rehberi hizmetini ticari olarak yapan firmalar bulunduğuna dikkat çeken Sayan, CIA, GetContact gibi programlardan bağlanarak hizmet veren sitelerin yasa dışı olduğunu, bunlarla ilgili erişim engelleme tedbirleri alabileceklerini söyledi. Uygulamayı telefonuna indirmekle birlikte bilgilerine erişim için onay vermeyenleri rahatlatan Sayan, “Vatandaş ‘benim bağlantılarımı alabilirsin’ diye izin verirse şikâyette bulunmasının anlamı yok. Ama kendisi vermediği halde erişilmişse şikâyette bulunabilirler” diye konuştu.
TURKCELL UPCALL’U 750 BİN KİŞİ KULLANIYOR
Turkcell, bilinmeyen numaralar alanında 750 bin aktif kullanıcısı olan UpCall ile hizmet veriyor. Şirketten UpCall ilgili yapılan açıklamada, “UpCall, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kullanıcıların verdiği izinlerle arayan kimliklerini, aranan kişilere bildiriyor” denildi.
YASAK 2 AY ÖNCE GELMİŞTİ
Telefon sorgulaması yapabilmek için indirilen uygulamalarla sisteme giriş yapmak ve arama ekranına numarayı yazarak sorgulama tuşuna basmak yeterli oluyor. Bu uygulamalar, kişilerin rehberlerde nasıl kayıtlı olduğunu göstermesinin yanı sıra kullanıcıya istenmeyen aramaları engelleme özelliği sunuyor. Türkiye’de geçen yıl çalışmalarına başlayan Kişisel Verileri Koruma Kurumu, rehberlik hizmeti veren internet siteleri veya uygulamalarının Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı olduğu gerekçesiyle durdurulmasına karar vermişti. Kurumun 25 Ocak 2018’de Resmi Gazete’de yayımlanan kararında söz konusu internet sitesi ve uygulamaların faaliyetlerine son vermemesi halinde buralara erişimin engellenmesi adına yetkili kurumlara başvuruda bulunulacağı bildirilmişti.
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