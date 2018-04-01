Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sandıktaş köyünde kendi arazisindeki otları temizleyen bir vatandaş, bir araya topladığı otları yakmak istedi.

İHA'nın aktardığına göre, alanın hemen yukarısındaki alanda bulunduğu iddia edilen odunluğa sıçramaması için uğraşan vatandaş, rüzgarın da etkisiyle alevlerin önüne geçemeyince Derepazarı belediyesi itfaiye ekibine haber vererek yardım istedi.

Yaklaşık 300 metrekarelik alanda çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle daha fazla büyümeden söndürülerek soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

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