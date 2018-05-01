Arbroath - Dumbarton maçı heyecanı

Arbroath ve Dumbarton, 02 Mayıs 2018 Çarşamba günü İskoçya 1.Lig Play Off Yarı Final maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:45. Arbroath, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Dumbarton, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 496. İddaa'da Arbroath kazanır 1.85, berabere biter 3.10, Dumbarton kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.75, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Arbroath son hafta oynanan Dumbarton maçında 0-0 berabere kaldı.

Dumbarton, Arbroath karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.