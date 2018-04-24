Arçelik Grion Ankastre Serisi mutfakta işleri kolaylaştırıyor

Arçelik yeni Grion Ankastre Serisi, mutfakta daha fazla zaman geçirme isteği uyandıran gri cam yüzeyli tasarımı ile dikkat çekiyor. Grion Ankastre Serisi, yenilikçi teknolojisiyle fark yaratan Buharlı Fırın, Kompakt Kombi Fırın, Sıcak Tutma Çekmecesi, Davlumbaz, Aspiratör, Ocak, Buzdolabı, Bulaşık Makinesi ve Kahve Makinesi ile bir takım oluyor.

Grion Ankastre Serisinde yer alan Buharlı fırın; tam buharlı, yarı buharlı ve geleneksel pişirme olmak üzere 3 ayrı pişirme seçeneği sunuyor. Yiyeceklerin besin değerini koruyarak doğal tadında pişiren 20 programlı fırın, buharla kendi kendini temizleme özelliğiyle de bulunuyor. Serideki Sıcak Tutma Çekmecesi yemekleri, tabak ve bardakları sıcak servis etme imkanı sunuyor. No frost buzdolabı; en geniş boyutta ve iç hacimde A++ enerji seviyesi ile geniş ailelere uygun şekilde tasarlanıyor.