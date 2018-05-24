Arda Ermut Bloomberg HT'de soruları yanıtladı

Türkiye Yatırım Ajansı Başkanı Arda Ermut'un Arzu Maliki ile yaptığı söyleşinin satır başları şöyle;

Öncelikle Kur'lardaki hareketlilikle başlamak istiyorum..Kur hareketleri Dolar'daki ve Euro'daki yükseliş mevcut yatırımları ve önümüzdeki dönem planlanan yatırımları nasıl etkileyecek? Siz çok da seyahat ediyorsunuz en son Cumhurbaşkanı ile Londra'ya gittiniz..Yabancı yatırımcılar nasıl bakıyorlar bu tür hareketlere?

Arda Ermut: Biz tabi doğrudan yatırımlar çerçevesinde olayları yorumlamaya çalışıyoruz; özellikle bu "greenfield" dediğimiz sıfırdan yatırımlar, uzun vadeli yatırımlar ve Türkiye'deki mevcut yatırımlar bu tip kur risklerini kendi yatırımları içerisinde, kendi global yatırımları içerisinde hedge edebiliyorlar. O yüzden kısa vadede onlar için bir risk görmüyoruz.

Tabi her zaman söylüyoruz, kur'un yüksekliği veya alçaklığından ziyade oynaklığı yatırımcılar açısından öngörülebilirlik anlamında bir problem..Türkiye'nin bu açıdan istikrar sağlaması önemli ve yatırımcılarda bunu bekliyor..

Kur'un yükselmesi satın almalar açısından fırsatlar yaratabilir, ama tabi bizim ekonomimiz için, burdaki yatırımcıların pozisyonları için tabiki stabil bir ortam olması ve istikrarlı olması daha önemli.

Biliyorsunuz ülkemiz uzun vadeli adımlar atmak istiyor; bizim cari açık gibi bir problemimiz var, yine tasarruflarla ilgili Türkiye ekonomisinin çözmesi gereken unsurlar var..

Bizim büyüme rakamımız bizi diğer gelişmekte olan ülkelerden ayrıştırıyor.

Algı noktasında Türkiye açısından bir boşluk bir problem var; bizim açımızdan iç talebi kısıp ekonomiyi soğutmak ülke için doğru bir tercih olmayabilir.

S&P ve Fitch Kredi Derecelendirme Kuruluşlarından da uyarılar geldi MB faiz artırımından önce; işte kur'a müdahele edilmezse Türkiye'nin makroekonomik dengeleri bozulabilir vs diye..Siz kendi nezdinizde bu uyarıları nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü yabancı yatırımcılar da bu uyarılara bakıyorlar değil mi..?

Arda Ermut: Büyük fonlar ve finansal yatırımcılar açısından bu Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının notları önemli; ama sıfırdan yatırımcılar biraz daha uzun vadeli baktıkları için onların kararlarını daha az etkiliyor diyebiliriz. Ama neticede ülkemizin algısal açısından önemli bunlar..Biz bu Kuruluşların değerlendirmelerini hiçbir zaman adil bulmadık, gelişmekte olan ülkeler üstündeki kur baskısı, FED politikaları, korumacı politikalar, global ekonomideki problemler işte bunlarla beraber bu Kuruluşlarda not veriyorlar..

Bizim bu anlamda algı açısından daha proaktif davranmamız gerekiyor, kesinlikle bu notu haketmediğimizi düşünüyoruz, aslında Türkiye'ye gelen yatırımcının da farklı düşündüğünü görüyoruz.

2018 doğrudan yatırımlar açısından nasıl bir yıl olur Türkiye için; yatırımcıların ilgisi nasıl?

Arda Ermut: Globaldeki toplam doğrudan yatırımlarda bir düşüş var; %16-17 seviyesinde bir düşüş yaşanıyor. Türkiye %1'e yakın global doğrudan yatırımlardan pay alıyor, Türkiye'nin hedefi global doğrudan yatırımlardan %1.5 pay almak..Bizim doğru reformlarla, doğru politikalarla, yatırım ortamını iyileştirerek, bu potansiyeli realize etmemiz lazım.

2018 il 2 aya kötü başladık, 600 milyon Dolar; fakat Mart'ta 1.1 milyar Dolar oldu iyi oldu..

Seçimden sonra 2.yarı yatırımlarda büyük bir artış bekliyoruz..

Likidite sorunu da yaşıyor Türk şirketleri; Kobiler vs..Dünya Bankası da 1 milyar dolarlık bir finanasman verdi yeni; bu tip finansmanlar bekliyor musunuz 2018 nasıl geçer şirketlerin likidite sağlaması açısından?

Arda Ermut: Finansmana ulaşım anlamında Kredi Garanti Fonu gibi enstrümanlar var, bu senede yaklaşık 400 milyar TL finansman sağlanacak bu da şirketlere ve KOBİ'lere destek sağlayacak. IFC, EBRD gibi kurumlar Türkiye'yi iyi tanıyorlar ve onların da demeçlerinden Türkiye'ye destek vermeye devam edeceklerini görüyoruz. Bizim hedefimiz Türkiye'ye hiç gelmemiş şirketleri ve yatırımcıları ülkemize getirmek..2018'de de KGF ile şirketlere destek vermeye devam edeceğiz.