Senaryosunu Arda Kural'ın yazdığı, yönetmenliğini Tolga Öztürk'ün yaptığı internet polisiye dizisi 'Çapraz'ın çekimleri Diyarbakır'da devam ediyor.

TARİHİ YERLERİ GEZİYOR

Arda Kural, Cihad Yüce ve Velat Araz'ın da rol aldığı 'Çapraz' dizisinin çekimleri dışında Diyarbakır'ın tarihi ve turistik yerlerini geziyor.

KENDİNİ TOPARLADI

Bir süre önce psikolojik hastalığı nedeniyle tedavi gören yakışıklı oyuncu, kendini toparlayarak eski günlerine dönüş sinyalleri verdi. İşte Arda Kural'ın son hali;

arda kural

çapraz