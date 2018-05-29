İstanbul Ümraniye’de motosiklet kazasında hayatını kaybeden oyuncu Arda Öziri’nin Beykoz’daki evinde sahipsiz kalan köpeği Ares ve kedisi Vilma’ya, arkadaşları sahip çıktı. En son Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan ve önceki gece TEM otoyolundaki kazada hayatını kaybeden oyuncu Arda Öziri’nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından İzmir’e götürüldü. Sanatçı Öziri için bugün ilk tören mezun olduğu Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde düzenlenecek.

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre Öziri, daha sonra Alsancak Hocazade Cami’inde kılınacak namazın ardından Işıkkent Aile Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Öte yandan Arda Öziri’nin, üniversitedeki sınıf arkadaşları sosyal medyada 1990 yılında birlikte çektirdikleri fotoğrafı paylaştı.

Oyuncu Engin Altan Düzyatan, “Canım kardeşim, sınıf arkadaşım, dostum Arda Öziri’yi kaybettik. Çok üzgünüm, söyleyecek söz bulamıyorum” mesajını paylaştı.

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