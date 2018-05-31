Oyuncu Arda Öziri'den acı haber geldi. Ruhsar, Dadı, Aşkın Bedeli, Akasya Durağı, Kampüsistan, Kınalı Kar, Asmalı Konak ve son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinden rol alan Arda Öziri yaşamını yitirdi. Oyuncu motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetti.
Arda Öziri'nin yakın arkadaşı Cengiz Çolak, oyuncunun son anlarını anlattı.
Çolak, "Akşam Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için bana geldi. Keyifli bir akşam geçirdik, bol bol güldük. 'Bu saatte gitme, kal' dedim ama Saat 03.00 gibi çıktı. TEM'de kaza geçirmiş. Çok üzgünüm, çok yakın bir arkadaşımı kaybettim" dedi.
Cengiz Çolak, yakın arkadaşı Arda Öziri olan son mesajlaşamasını da yayınladı.
Öziri için dün İzmir'de mezun olduğu Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tören düzenlendi.
DHA'daki detaylara göre; Törene Öziri'nin ailesi, öğretmenleri ve arkadaşları katıldı. Öziri'nin sınıf arkadaşlarından oyuncular Burak Altay ve Rıza Kocaoğlu da törene katılanlar arasında yer aldı. Kocaoğlu ve Altay, ölen arkadaşları için uzun süre gözyaşı döktü.
Törende, slayt gösterisiyle Öziri'nin fotoğraflarının gösterilmesinin ardından, arkadaşları onunla geçirdiği anıları paylaştı.
Tabutunun üzerine taraftarı olduğu Altay takımının forması ve atkısı konuldu. Rıza Kocaoğlu, gözyaşlarına hakim olamadığı konuşmasında, "Onunla çok aynı yatakta yattık, çok vakit geçirdik. Birlikte çok yollar yaptık, çok kızlar sevdik. Güzel babasını çok erken kaybettiği için hepimizden önce büyüdü. Hepimizin en hızlısı oydu, şimdi de öyle davrandı" dedi.
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacı Yakup Öztuna da mezun ettikleri bir öğrenciyi bu şekilde karşılamanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Ünlü tiyatrobilimcisi, oyuncu, eleştirmen ve yönetmen Prof. Dr. Özdemir Nutku da Öziri'yi görür görmez sahneyle bütünleştiğini anladığını söyleyerek, "Çok yetenekli, pırıl pırıl bir gençti. Ona üst seviyede rolleri vermekten hiç çekinmedik. Şimdi bu durumda olmamız çok acı" dedi.
Hüseyin Önder de Arda Öziri'nin çok yakın arkadaşı olduğunu anlatarak, 2-3 Haziran tarihlerinde İstanbul'da Türkiye Motosiklet Platformu tarafından düzenlenecek etkinlikte ve iftar yemeğinde Öziri'yi anacaklarını ifade etti.
Cenazede anne Belkıs Öziri ve abla Şöhret Eyipişiren, taziyeleri kabul ederken oyuncu arkadaşları, Burak Altay, Kaan Uncuoğlu ve Timur Acar da hazır bulundu. Anne Öziri ayakta durmakta zorlandı.
Öziri, Alsancak Hocazade Cami'de öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Öziri Işıkkent Aile Mezarlığı'nda defnedildi.
Öziri ile 6 yıldır birlikte olan sevgilsi Vildan Örnek duygusal bir paylaşımda bulundu.
Örnek paylaştığı bu fotoğrafa, "Eşim,dostum,arkadaşım,sırdaşım ne çok şey oldun hayatımda.Hayatıma girdiğin ilk günden beri (27.05.2012) şimdi tam 6 yıl sonra aynı gün kaybettim seni.Acımın tarifi olamaz. Sen babana kavuştun birgün bizde sana kavuşacağız.Hayatıma kattıkların için sana binlerce kez teşekkür ederim güzel insan..." notunu düştü.
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