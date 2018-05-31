8 | 28

Tabutunun üzerine taraftarı olduğu Altay takımının forması ve atkısı konuldu. Rıza Kocaoğlu, gözyaşlarına hakim olamadığı konuşmasında, "Onunla çok aynı yatakta yattık, çok vakit geçirdik. Birlikte çok yollar yaptık, çok kızlar sevdik. Güzel babasını çok erken kaybettiği için hepimizden önce büyüdü. Hepimizin en hızlısı oydu, şimdi de öyle davrandı" dedi.