HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, ailesi ve yakın arkadaşları, geçtiğimiz hafta geçirdiği motosiklet kazası sonucunda hayata gözlerini yuman oyuncu Arda Öziri’yi Kozyatağı’ndaki bir kafede iftar yemeği düzenleyerek andı.



RUHUNA DUALAR OKUNDU



Önceki akşam gerçekleşen yemekte Arda Öziri’nin ablası Şöhret Eyipişiren ve yakın dostu oyuncu Ferit Aktuğ da hazır bulundu. Duygusal anların yaşandığı iftar yemeğinde merhum oyuncu için dualar okundu.

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