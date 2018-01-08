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Futbol

Arda Turan Başakşehir'e çok yakın

08.01.2018 - 11:56 | Güncelleme:

  • 1 Arda Turan Başakşehir'e çok yakın
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    Barcelona, Arda Turan'ın giydiği 7 numaralı formayı yeni transferi Coutinho'ya verdi. Bu hareket 'Barcelona, Arda Turan'ı sildi' olarak yorumlandı.

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  • 2 Arda Turan Başakşehir'e çok yakın
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    TRT Spor'un haberine göre; Arda Turan, Başakşehir ile 1,5 yıllığına anlaştı. Resmi açıklama bekleniyor...

  • 3 Arda Turan Başakşehir'e çok yakın
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    Transfer dönemi boyunca adı başta G.Saray ve Beşiktaş olmak üzere birçok takımla anılan Arda Turan’ın Medipol Başakşehir forması giymesi için geri sayım başladı. 

     

  • 4 Arda Turan Başakşehir'e çok yakın
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    Barcelona’dan ayrılacak olan yıldız futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak için son günlerde temaslarını sıklaştıran İstanbul ekibinin Katalan deviyle yıllık ücretini yarı yarıya karşılama konusunda anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. 

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  • 5 Arda Turan Başakşehir'e çok yakın
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    Turuncu-Lacivertli yöneticilerin bugün İspanya’ya giderek Katalan ekibinin yetkilileri ile son bir görüşme yapıp bu transfere nokta koyması bekleniyor. 

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Yorumlar 8
  • Misafir 1 saat önce
    Arda son 8 ayda 4 resmi maç oynamış :) Tanrı yardımcısı olsun
  • Misafir 2 saat önce
    elalem adam görsün :)))
  • Misafir 2 saat önce
    bjk cenki satti - karisir.. basaksehir ardayi aldi- karisir.. Tum GSlilerin sampiyonlugunu, fenerlilerin ikinciligini kutlarim..
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