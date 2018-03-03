Cadde'nin haberine göre, Okan Turan'ın da bir süredir birlikte olduğu sevgilisi ile sözlendiği için Sirkeci'deki mekanda çifte kutlama yapıldığı iddia edildi. Mekan çıkışında Aslıhan Doğan görüntü vermek istemedi.



Evlilik hakkındaki sorulara yanıt vermek istemeyen yıldız futbolcu ise "Arkadaşlar bunları konuşmayalım, ben ne desem yanlış anlaşılıyor" dedi.



Hayatında her şeyin yolunda olduğunu belirten Arda Turan, arkadaşlarıyla araçlarına binerek oradan uzaklaştı.

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