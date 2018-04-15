Arda Turan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İyi bir mücadele oldu, temposu yüksek bir maç oldu. Galatasaray bizden üstün oynadı. Ama şartlar tabii... Emre abi ve benim agresifliğimizi aldı ikinci yarıda. Biz futbolun doğrularını yapmaya çalışacağız. Şu anda rakibimiz bizim önümüze geçti. 100 yıllık büyük kulüplere karşıyız, haddimizi bilerek tek tek giderek önümüze bakacağız. Futbolu Bu takım buraya kadar nasıl getirdiyse öyle de götüreceğiz. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum.

Normal, içeride oynuyoruz. Canalrı sağ olsun. Sonuçta Allah biliyor, Allah kalbimdekileri ve gerçekleri biliyor. Gerçekler bir gün ortaya çıkar, ben insanlar için değil Allah için yaşıyorum. Bana sahip çıkan Başakşehir kulübüne saygı duyup hizmet etmeye çalışıyorum. Biz alışığız ülkede böyle ıslıklara... "

"Bu sezon tecrübemle, mücadelemle takımıma faydalı olmak istiyorum. 9 ay top oynamadım. Bunu futbol oynamayan bilemez. Özellikle benim fiziki yapımdaki bir oyuncu için. Önümüzdeki sezon başı kampa katılıp çok daha iyi olacağım. Hem milli takım, hem kulübüm için."

"Kısa sürede geri dönmek zor. Bir sezon başına ihtiyacım var hazırlanmak için. Sonra eski Arda'yı göstereceğim. Çok güzel bir ailem var, biz sadece futbola bakıyoruz. İnsanların dediklerine bakmıyoruz."

"İnsanlar dışarıdan sürekli bir kılıf buluyorlar. Normaldir, bu ülkenin şartları. Biz yolumuza bakıyoruz. Avrupa'da mücadele edecek bir Başakşehir yaratmaya, ülkemizin bayrağını dalgalandırmaya çalışıyoruz."