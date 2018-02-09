İspanya'nın Barcelona takımında top koşturduğu dönemde bir küs bir barışık ilişkilerini sürdüren Arda Turan ile Aslıhan Doğan aşkında sürpriz gelişme! Arda Turan uzun süredir birliktelik yaşadığı sevgilisine evlenme teklifi etti. Yakın arkadaşları Saffet Ulusoy'un doğum gününe giden çift evlilik için ilk adımı attı. Ünlü futbolcu sevgilisine evlenme teklifi etti ve "evet" yanıtını aldı. Gecede Hakan Baş ve Bensu Soral çifti de vardı.

ARDA TURAN'DAN 500 BİN TL'LİK TEKTAŞ

Öte yandan Posta'da yer alan iddiaya göre, Futbolcu Arda Turan'ın 3 yıllık sevgilisi Aslıhan Doğan'a evlilik teklif ederken 500 bin TL değerinde 5 karatlık tektaş taktı.

ARDA TURAN'DAN MESAJ

Gece sonrasında Arda Turan Instagram hesabından bu mesajı paylaştı:

ARDA TURAN İLE ASLIHAN DOĞAN AYRILMIŞTI

Arda Turan ile Aslıhan Doğan geçtiğimiz yılın eylül ayında üçüncü kez ayrılmıştı. Arda Turan, Instagram hesabından "Aslıhan Doğan'la ilişkimizi saygı çerçevesinde sonlandırdık.

Bundan sonraki hayatında kendisine sağlık ve mutluluk diliyorum. Kararımıza göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederim..." mesajıyla ayrılığı duyurmuştu. Çift bu ayrılıktan sonra dördüncü kez birbirlerine şans verdi.

Arda Turan'ın adı, pek çok ünlü isimle aşk dedikodularına karışmıştı. Geçtiğimiz yıl, Ebru Şallı ile yazışmaları sosyal medyaya düşmüştü. Daha sonra da ünlü manken Didem Soydan ile yakınlaştığı iddia edilmişti.

ASLIHAN DOĞAN KİMDİR?

Arda Turan'ın evlenme teklifi ettiği Adlıhan Doğan ile ilişkisi 2015 yılına dayanıyor. Peki Arda Turan ile bir ayrıl bir barış ilişkisiyle sık sık gündeme gelen Aslıhan Doğan kimdir? İşte Aslıhan Doğan'ın hayatından kesitler...

Aslıhan Doğan 4 Aralık 1985 yılında doğmuştur. İş insanı Sabri Doğan’ın kızıdır. Yay burcu olan Doğan bir süredir Arda Turan ile birliktelik yaşamaktadır. Saç rengi siyah göz rengi ise kahverengidir. İlk olarak Hakan Kosif'le olan ilişkisiyle gündeme gelmişti Aslıhan Doğan. Sevgilisinin kendisini aldatması üzerine çok uzun sürmedi bu ilişkisi. Ardından Milli futbolcu Arda Turan ile yaşadığı aşkla gündeme geldi.

İlk olarak Hakan Kosif’le olan ilişkisiyle gündeme gelmişti Aslıhan Doğan. Sevgilisinin kendisini aldatması üzerine çok uzun sürmedi bu ilişkisi. Ardından Milli yıldızımız Arda Turan ile yaşadığı aşkla gündeme geldi. Arda'nın Sinem Kobal'dan önce yaşamış olduğu bir ilişkiydi bu. İkili Arda Turan'ın Sinem'den ayrılmasından sonra yine birlikte oldukları dedikodusu yayıldı.