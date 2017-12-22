Fatih Terim 4. kez Galatasaray'da! Süper Lig'in 16. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-1 kaybederek üst üste 4. deplasman mağlubiyetini alan Galatasaray'da bu yenilgi sonrasında yönetim kurulu acil bir toplantı yapmış ve 3 saatlik görüşmenin ardından teknik direktör Igor Tudor'la yolların ayrılması kararı verilmişti. Sarı-kırmızılı yönetim ayrıca 13 Ocak 2018'de, yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumundaysa 20 Ocak 2018'de seçimli olağanüstü genel kurula gitme kararı almıştı. Mevcut başkan Dursun Özbek'in ilk rakiplerinden Mustafa Cengiz, adaylık açıklamalarında Fatih Terim'i göreve getirmek istediğini duyururken Dursun Özbek rakibinden önce davrandı. Fatih Terim, dün onaylı Twitter hesabından Galatasaray'ın hesabını etiketleyerek "Nerede kalmıştık..." ifadeleri bulunan bir paylaşım yaptı ve gündem bir anda değişti.
— Fatih Terim (@fatihterim) December 21, 2017
Galatasaray, Fatih Terim'le görüşmelere başladığını KAP'a bildirirken "İmparator" lakaplı teknik direktör az önce Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giriş yaptı. Galatasaray'da 4. Terim dönemi Türkiye'nin gündemini bir anda değiştirirken gözler bir yandan adı Galatasaray'la anılan Arda Turan'a döndü. Arda Turan'ın arkadaşı Sedat Yeşilkaya, onaylı Twitter hesabından Arda Turan'ın Fatih Terim'le ilgili ilk görüşlerini paylaştı.
Sedat Yeşilkaya, Arda'nın birkaç gün öncesinde Fatih Terim'in dönmesi gerektiğini dile getirdiğini belirtti. Sedat Yeşilkaya şu ifadeleri kullandı:
"Sizler hala Arda Turan ile uğraşsanız da kaptan 3-4 gün önce 'Galatasaray'ın hocası her zaman Fatih Terim'dir ve şimdi tekrar gelmelidir' dedi. Arda Turan bir değerdir ve ülkemizin yetiştirdiği en kariyerli, en başarılı oyuncudur. Saygı..."
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