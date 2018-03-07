Cadde'nin haberine göre, yakın arkadaşı Cemal Sarıhan ve kardeşi Okan Turan ile birlikte görüntülenen Arda Turan’ın, son zamanlarda takım elbise giymesi dikkatlerden kaçmadı.

Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan başarılı futbolcu, düğün tarihi ve yerine ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.

Her zaman olduğu gibi ortamın neşe kaynağı olan Arda Turan'ın keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.