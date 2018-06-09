Arda Turan evine servet harcıyor!

Başakşehirli futbolcu Arda Turan, oğullarına 4 aylık hamile olan eşi Aslıhan Turan ile Çubuklu’daki evlerinin dekorasyonu için kesenin ağzını açtı. 50 bin liraya Hereke halısı alan çift, avizelere de 50 bin lira ödedi