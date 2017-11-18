Naim Süleymanoğlu'nun ölüm haberi yasa boğdu

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TÜRKİYE BOKS FEDERASYONU BAŞKANI EYÜP GÖZGEÇ

"Spor hayatı boyunca kazandığı başarılarla ülkemize çok büyük mutluluklar yaşatan, sadece Türkiye'de değil dünyada çok sayıda gence rol model olmuş bir ismi erken yaşta kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Boks camiası olarak Sinan Şamil Sam gibi bir değeri benzer süreçte kaybetmiştik. Bu denli başarılı sporcularımızın aktif spor hayatlarının ardından yaşantılarını yönlendirme noktasındaki eksiklikleri, spor camiası olarak doğru bir şekilde etüt etmemiz gerektiği inancındayım. Umarım, gelecek kuşaklarda böylesine değerli isimleri bu kadar kolay kaybetmeyiz. Sinan'ın da Naim'in de ülkemiz sporuna yapacağı çok sayıda hizmet vardı ama ikisini de çok erken kaybettik. Acımız büyük. Merhum Naim Süleymanoğlu'na Allah'tan rahmet, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."