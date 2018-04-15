Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında beklenen maç geldi çattı! 57 puanlı Galatasaray, 59 puanlı Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Galatasaray altyapısından yetişen, sarı-kırmızılılara kaptanlık yapan Arda Turan, Türk Telekom stadına 7 yıl (2523 gün) sonra rakip formayla dönüyor. Galatasaray taraftarları, eski futbolcularına stada astıkları bir pankartla tepki gösterecek...

2011-12 sezonunda 12 milyon Euro karşılığında Atletico Madrid’e transfer olan, Galatasaray altyapısından yetişen, Galatasaray'da kaptanlık yapan Arda Turan, Türk Telekom Stadyumu'na 7 yıl sonra yani 2523 gün sonra bu kez rakip formayla ayak basacak. Galatasaray taraftarları ise eski kaptanlarına tepkili!

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın paylaşımına göre Türk Telekom Stadyumu'na "Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir" ifadelerinin bulunduğu bir pankart asıldı. Arda Turan'a kızgın olan ve sosyal medyadan tecrübeli futbolcuya tepkilerini dile getiren sarı-kırmızılı taraftarların maç içerisinde tepki verip vermeyeceği ise merak konusu...

FATİH TERİM'İN ELİNİ SIKACAK MI?

31 yaşındaki yıldız, Türk Telekom’daki son maçında 2010-11 sezonunda 20 Mayıs’ta Konya’ya karşı ter dökmüştü. G.Saray’da 6 sezonda 189 maça çıkan Arda, 44 kez gol atmış, 2007-08 sezonunda şampiyonluk yaşamıştı. Sarı-Kırmızılı tribünler, hem Başakşehir’i tercih etmesi hem de Fatih Terim’le arasının bozulması nedeniyle Arda’ya yönelik protesto hazırlığı yapıyor. Burak Yılmaz, Trabzonspor maçında Fatih Terim’e gitmemişti. Arda’nın da Terim’in elini sıkmaya gitmeyeceği konuşuluyor.