Galatasaray'ın eski kaptanı 7 yıl sonra (2523 gün) Türk Telekom Stadyumu’nun çimlerine bu kez Başakşehir formasıyla rakip olarak ayak basacak. Gazete Habertürk'ün haberine göre altyapıdan yetişen, kaptanlık da yapan Arda, 2011-12 sezonunda 12 milyon Euro karşılığında Atletico Madrid’e transfer olmuştu.

FATİH TERİM'İN ELİNİ SIKACAK MI?

31 yaşındaki yıldız, Türk Telekom’daki son maçında 2010-11 sezonunda 20 Mayıs’ta Konya’ya karşı ter dökmüştü. G.Saray’da 6 sezonda 189 maça çıkan Arda, 44 kez gol atmış, 2007-08 sezonunda şampiyonluk yaşamıştı. Sarı-Kırmızılı tribünler, hem Başakşehir’i tercih etmesi hem de Fatih Terim’le arasının bozulması nedeniyle Arda’ya yönelik protesto hazırlığı yapıyor. Burak Yılmaz, Trabzonspor maçında Fatih Terim’e gitmemişti. Arda’nın da Terim’in elini sıkmaya gitmeyeceği konuşuluyor.

BAŞAKŞEHİR'DE 5 ESKİ GALATASARAYLI

Türk Telekom Stadı’ndaki maçta konuk ekipteki 5 isim, eski takımlarına karşı rakip olarak sahaya çıkacak. Emre Belözoğlu ve Arda Turan’ın yanı sıra teknik direktör Abdullah Avcı’nın görev vermesi halinde Alparslan Erdem, Uğur Uçar ve Aurelien Chedjou da eski ekibine karşı mücadele edecekler.