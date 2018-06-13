HT Magazin'den Bülent İpek'in haberine göre, O2 Arena’da hayranlarının karşısına çıkan Kolombiyalı şarkıcı, 2.5 saat boyunca aralıksız dans edip sahnede herkesin kaldıramayacağı üstün bir performans sergiledi.

Kuliste kısa boyu, gülen gözleriyle kız çocuğu izlenimi veren Shakira, 30 bin kişinin karşısında adeta devleşti. Ünlü şarkıcının ‘Waka Waka’, ‘Whenever Wherever’, ‘Loca’ gibi hit şarkılarının yanı sıra yeni parçalarını Londralı hayranları hep bir ağızdan söyledi.



KARAYA AYAK BASMAYACAK



Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın şahsi desteğiyle 11 Temmuz’da Vodafone Park’ta konser verecek olan Shakira, İstanbul’da Boğaz turu siparişi verdi. 11 yıl önce Kuruçeşme Arena konserinde hayran kaldığı Boğaz’a övgüsünü yineleyen şarkıcı, konaklamak için Grand Tarabya’yı seçti.

Kolombiyalı yıldız, Atatürk Havalimanı’na indikten sonra yardımcılarıyla Yeşilköy sahiline yanaşıp özel tekneyle oteline geçecek. Konser için de deniz yolunu kullanacak olan dünyaca ünlü şarkıcı, tekneyle Kabataş’a geçip Vodafone Park’a girecek.

ARDA, PIQUE’Yİ DAVET ETTİ



Konseri öncesi kulisinde konuştuğumuz Shakira, üçüncü kez geleceği Türkiye’yi ve İstanbul’u çok sevdiğini söyleyerek, “Heyecanım konser günü yaklaştıkça daha da artıyor, İstanbul’u çok seviyorum” dedi.

Shakira, Arda Turan’ın eşi Gerard Pique’yi İstanbul’a davet ettiğini, İspanya Milli Takımı’nın Dünya Kupası’ndan elenmesi halinde Turan’ın kendisine ve eşine İstanbul turu attıracağını söyledi.



YENİDEN KONSERLİ GÜNLER



Yaşanan terör olayları nedeniyle neredeyse 4 yıldır dünya starı yüzü göremeyen İstanbul, BKM’nin Shakira organizasyonuyla yeniden dünyanın eğlence gündemindeki yerini alacak.



BKM’nin genel müdürü Zümrüt Arol Bekçe, bunun için özverili programlar yapıyor. Bekçe, ‘Yeniden o görkemli konser günlerine dönmek için biz BKM olarak kendimizi sorumlu hissettik ve elimizi taşın altına koyduk’ dedi.



Shakira şarkılarını LED ekranlarla donatılmış dev sahnede seslendirdi.