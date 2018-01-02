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Futbol

Arda Turan hangi takıma transfer olacak?

02.01.2018 - 09:56 | Güncelleme:

  • 1 Arda Turan hangi takıma transfer olacak?
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    Transfer sezonunun başlamasıyla iddialar da artıyor. Sezon başından bu yana Barcelona'da topa dokunmayan Arda Turan'ın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken İspanya'dan önemli bilgiler geliyor.

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  • 2 Arda Turan hangi takıma transfer olacak?
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    El Mundo Deportivo Gazetesi'nin haberine göre 30 yaşındaki futbolcunun önceliği Türkiye. Beşiktaş yöneticisi Umut Güner ile Arda'nın menajeri Ahmet Bulut'un İstanbul'da bir araya geldiği belirtildi.

  • 3 Arda Turan hangi takıma transfer olacak?
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    Beşiktaş'ın bu transferi ekonomik olarak zor bulduğu ve görüşmelerden sonuç alınamadığı dile getirildi.

  • 4 Arda Turan hangi takıma transfer olacak?
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    Beşiktaş transferinin olmaması durumunda Bulut'un Serie A'da ve İngiltere Premier Lig'de takım aradığı kaydedildi.

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  • 5 Arda Turan hangi takıma transfer olacak?
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    Bunlar arasında çok ilginç bir iddia dikkatlerden kaçmadı.

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Yorumlar 4
  • Misafir 2 saat önce
    arsenal ve ya ac milana gidsin
  • Misafir 4 saat önce
    Adanın aldığı 7 milyon euronun C vergiye gidiyor yani Arda 4 milyon euro alıyor.
  • Misafir 4 saat önce
    BEŞİKTAŞLILAR OLARAK PARA TOPLAYALIM BARCELONAYA VERELİM ARDANIN MAAŞINI ÖDESİNLER DE BİZE GELMESİN...
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