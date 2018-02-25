Cadde'nin haberine göre, arkadaşı Saffet Ulusoy’un doğum günü partisinde sevgilisi Aslıhan Doğan’a evlenme teklif eden Arda Turan’ın düğünü nerede yapacağı merak konusu oldu.

Yakın çevresi ünlü futbolcu ile sevgilisinin Çırağan Sarayı’nda karar kıldığını, şimdilerde çeşitli organizasyon firmalarıyla görüşme halinde olduklarını söylüyor.