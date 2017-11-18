Arda Turan ile Aslıhan Doğan evleniyor mu?

İkili Eylül’de kesin olarak ayrıldıklarını açıklamıştı. Sonra 6’ıncı kez barışıp Floransa’ya tatile gitmişlerdi.



Posta’nın haberine göre, Arda Turan, Aslıhan Doğan’ın gönlünü fethedebilmek için sevgilisine Floransa’da evlenme teklif etmiş!



Aslıhan da cevap olarak, “Bu son olsun. Yaza evlenmek istiyorum, daha fazla geciktirme bu işi” demiş.



Ünlü futbolcu bakalım bu kez nikah masasına gidecek mi?



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