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Posta'nın haberine göre; Arda Turan ve Aslıhan Doğan, İstanbul’daki Çubuklu Vadi Evleri’nden 25 bin liraya villa kiraladılar. Aslıhan Doğan, üç katlı lüks evlerinin dekorasyonu için 150 bin lira harcamış. Arda Turan ise villanın geniş bahçesine ufak bir futbol sahası yaptırmış.



