Arda Turan ile Aslıhan Doğan, Göcek'te tatil yapıyor

Arda Turan, 4 aylık hamile eşi Aslıhan Doğan Turan’la Göcek’te tatil yapıyor. Arda Turan serinlemek için sık sık denize girerken eşi onu izlemeyi tercih etti