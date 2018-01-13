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"Biz Arda Turan'ı 66 numaralı forma ile sevmiştik, zor zamanımızda gidince kırıldık, Madrid'de destekledik, Barça'ya gitti gurur duyduk. Yaptığı hatalı açıklamalardan dolayı kızdık, turuncu forma ile bütün her şeyi kaybetti."