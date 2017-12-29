Öne Çıkanlar
Futbol

Arda Turan, Beşiktaş'a gider mi?

29.12.2017 - 11:15 | Güncelleme:

  • 1 Arda Turan'ın Beşiktaş transferi! Meydan okuma zamanı
    1 | 24

    Habertürk Spor Meclisi'nde, Meriç Müldür’ün gündeme taşıdığı ‘Arda Turan - Beşiktaş’ flörtü konuşuldu. Ayrıca Süper Lig’in ilk yarısının röntgeni çekildi! Arda Turan'ın Beşiktaş'a transferi konusunda en dikkat çekici yorum Meriç Müldür'den geldi: Meydan okuma zamanı... İşte öne çıkan görüşler:

    • HABERİN DEVAMI
  • 2 Arda Turan'ın Beşiktaş transferi! Meydan okuma zamanı
    2 | 24

    MERİÇ MÜLDÜR: BU ÜLKE ARDA'YI SEVİYOR, ARDA DA BU ÜLKEYİ

    Atletico’da esmiş, Barcelona’da forma giymiş kaç futbolcumuz var da Arda’yı tartışalım? Tabii ki başarılı olur. Fatih Terim yeni görevi için nasıl “Meydan okumaya geldim” diyorsa Arda’nın da meydan okuma zamanı geldi. Bunun için de Beşiktaş doğru adres. Bilal Meşe ile olan kavgasında, bazı demeçlerinde hatalar yaptı ama hatasını bence o da anladı. 

  • 3 Arda Turan'ın Beşiktaş transferi! Meydan okuma zamanı
    3 | 24

    Bu ülke Arda’yı seviyor, Arda’da bu ülkeyi. Özünde iyi insan olduğunu da biliyoruz, özü sözü bir adam olduğunu da... Bir yanlış yaptı diye müebbet hapse mahkum edecek halimiz yok. En azından benim açımdan durum böyle. Ancak Arda da kendisini iyi ifade eden bir açıklamayla kendini herkese yeniden sevdirmeli.

  • 4 Arda Turan'ın Beşiktaş transferi! Meydan okuma zamanı
    4 | 24

    DERBİLER BELİRLEYİCİ OLMAYACAK GİBİ

    Tadına doyum olmaz maçlar izledik.  Kaliteli bir ligimiz olduğu konusunda herkes hemfikir. Geçmiş sezonların aksine bu yıl, derbiler şampiyonlukta çok da belirleyici olmayacak sanki. Anadolu kulüplerinde canlanma var. Pasta büyüdü, paralar arttı, iştahları kabardı herhalde! Fenerbahçe futbol olarak rakiplerinden biraz geri kalsa da yarışta geri kalmadı.

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Arda Turan'ın Beşiktaş transferi! Meydan okuma zamanı
    5 | 24

    Trabzon sezon başı kayıplarını yaşamasa bugün en önemli adaylardandı. Şampiyonluğa aday takımların sayısı arttıkça Başakşehir’in de şansı artıyor gibi. Beni hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş’ın olağanüstü puan kaybı oldu. Bu kadronun 21 kayıp puanı olması, liderin 6 puan gerisinde bulunması şaşırtıcı!

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* Yorum Kurallarını okumak İçin Tıklayınız!
Yorumlar 1
  • Misafir 32 dakika önce
    bu ülke de algı böyle işliyor işte beşiktaş aklımda yok diyor ama birileri zorla beşiktaşın aklına sokmaya çalışıyor ardayı.
Kalan karakter : 2000