Arda Turan, Beşiktaş'a gider mi?

Habertürk Spor Meclisi'nde, Meriç Müldür’ün gündeme taşıdığı ‘Arda Turan - Beşiktaş’ flörtü konuşuldu. Ayrıca Süper Lig’in ilk yarısının röntgeni çekildi! Arda Turan'ın Beşiktaş'a transferi konusunda en dikkat çekici yorum Meriç Müldür'den geldi: Meydan okuma zamanı... İşte öne çıkan görüşler:
HABERİN DEVAMI
2
2|24
MERİÇ MÜLDÜR: BU ÜLKE ARDA'YI SEVİYOR, ARDA DA BU ÜLKEYİ
Atletico’da esmiş, Barcelona’da forma giymiş kaç futbolcumuz var da Arda’yı tartışalım? Tabii ki başarılı olur. Fatih Terim yeni görevi için nasıl “Meydan okumaya geldim” diyorsa Arda’nın da meydan okuma zamanı geldi. Bunun için de Beşiktaş doğru adres. Bilal Meşe ile olan kavgasında, bazı demeçlerinde hatalar yaptı ama hatasını bence o da anladı.
3
3|24
Bu ülke Arda’yı seviyor, Arda’da bu ülkeyi. Özünde iyi insan olduğunu da biliyoruz, özü sözü bir adam olduğunu da... Bir yanlış yaptı diye müebbet hapse mahkum edecek halimiz yok. En azından benim açımdan durum böyle. Ancak Arda da kendisini iyi ifade eden bir açıklamayla kendini herkese yeniden sevdirmeli.
4
4|24
DERBİLER BELİRLEYİCİ OLMAYACAK GİBİ
Tadına doyum olmaz maçlar izledik. Kaliteli bir ligimiz olduğu konusunda herkes hemfikir. Geçmiş sezonların aksine bu yıl, derbiler şampiyonlukta çok da belirleyici olmayacak sanki. Anadolu kulüplerinde canlanma var. Pasta büyüdü, paralar arttı, iştahları kabardı herhalde! Fenerbahçe futbol olarak rakiplerinden biraz geri kalsa da yarışta geri kalmadı.
HABERİN DEVAMI
5
5|24
Trabzon sezon başı kayıplarını yaşamasa bugün en önemli adaylardandı. Şampiyonluğa aday takımların sayısı arttıkça Başakşehir’in de şansı artıyor gibi. Beni hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş’ın olağanüstü puan kaybı oldu. Bu kadronun 21 kayıp puanı olması, liderin 6 puan gerisinde bulunması şaşırtıcı!
6
6|24
SELÇUK TEPELİ: GÜNEŞ İLE TEKRAR BAHARI YAŞAYABİLİR
Galatasaray’ın Terim ve Arda’yı tek amaç uğrunda birleştirebilmesi gerekirdi. Geçen hafta Sarı-Kırmızılılar’a gereken yüksek motivasyonun bu ihtimalde olduğunu söylemiştim.
7
7|24
Galatasaray, Terim ve Arda; eski günlerdeki gibi özellikle Avrupa seviyesinde çıkış yakalaması gereken bir üçlü olarak birleşip çok daha güçlü olabilirdi. Ama anlaşılan Arda ve Beşiktaş başka bir hikâye yazmanın peşinde. Arda, hakkındaki hemen tüm eleştirilere katılmakla birlikte Galatasaray, Atletico Madrid ve Barcelona’da top koşturmuş; müthiş performanslara imza atmış bir futbolcu.
HABERİN DEVAMI
8
8|24
Galatasaray’ın en eksik olduğu mevkilerde oynayabilir, en eksik olduğu “yerli futbolcu” şuurunu eldeki yetenekli ama “naif yabancı”lara hissettirebilirdi. Ama Beşiktaş’ta da iyi bir performans sergileyebilir, futbolcuları baştan yaratmak konusunda yeteneği teyit edilmiş Şenol Güneş ile futbolunda tekrar baharı yaşayabilir.
9
9|24
DAHA İYİ YERLİ OYUNCULAR DA ÇIKACAK
Süper Lig’in ilk yarısında takımların büyük çoğunluğunun ve rekabetin her hafta daha iyiye gittiğini gördük. Bu durumu yabancı sayısının serbest bırakılmasına borçluyuz. Bu konuda biraz sabredilirse, gelişen rekabet içinde daha iyi yerli oyuncular çıkmaya başladığını da göreceğiz.
10
10|24
HALİL ÖZER: ONUN DA BEŞİKTAŞ'A İHTİYACI VAR
Beşiktaş, Arda için hayatının çok önemli bir fırsatı. Eğer gerçekleşirse bu fırsatı iyi kullanmalı. Şu anda zaten herkes için antipatik. Çok büyük hatalar yaptı. Sırtını dayayabileceği Beşiktaş gibi bir güce ihtiyacı var. Arda adına ‘inşallah olur’ diyorum. Yoksa kaybolup gidecek.
HABERİN DEVAMI
11
11|24
BAŞAKŞEHİR'İN ŞANSI YÜKSEK
Şu anda ligin görüntüsü sürpriz değil. Başakşehir hakkı olan yerde. Bence şampiyon olmaları yüksek ihtimal... Beni en çok Beşiktaş’ın lig görüntüsü rahatsız etti. Fenerbahçe o kadar kötü maça ve teknik direktör hatalarına rağmen iyi yerde. Galatasaray ise bu sene Başakşehir’i en çok zorlayacak takım olur. İlk yarının en oyuncuları ise bence Gomis ile Burak Yılmaz.
12
12|24
SERDAR ALİ ÇELİKLER: ARDA ALIR PARASINI OTURUR!
Arda Turan’ı tüm eleştirilerden muaf tutması gerekiyormuşçasına söylenen ve sakız gibi çiğnenen "yurtdışındaki en önemli değerimiz" safsatasını bitirmesi açısından iyi olur. ‘Duruş’, ‘Efendi’, ‘Hakkı-Şeref’ gibi sıfatları çok seven Beşiktaş içinse kendi içinde ciddi tartışmalara gebe olması gereken bir anlaşma. Arda Turan açısından ise oldukça güzel... Kendisi için önemli bir fırsat. Şimdi alır parasını oturur!
13
13|24
2. YARI MÜTHİŞ BİR YARIŞ OLUR
Lig 12. haftadaki ‘Azizsilin’ ile ve 16. hafta sonundaki ‘4. Terim Dönemi’ ile yani başladı. İlk devrenin şampiyonu Başakşehir. 2. yarı müthiş bir yarış bizi bekliyor.
HABERİN DEVAMI
14
14|24
İBRAHİM YILDIZ: BEŞİKTAŞ'A OYNAYAMAZ
Bu sezon Barcelona’da forma şansı bulamayan Arda şimdi takım arıyor. Avrupa’da hiçbir takımın istemediği Arda’yı Türkiye’ye pazarlama girişimi var. Beşiktaş, Arda’yı parasız almak istiyor. Maç eksiği olan Arda’nın Beşiktaş’ın sistemine uymayacağı ortada.
15
15|24
Şenol Güneş’in isteyeceğini sanmıyorum. Fatih Terim, yine “bir babalık gösterirse” Arda, Galatasaray’a gelir. Oynar mı, bilinmez. İspanya’daki tatil günlerini iyi geçiren Arda’nın neden bu hale geldiği iyi irdelenmeli. Önce Arda ne yaptığını, neden kulübeye dahi alınmadığını anlayabilirse yeniden top oynayabilir. Kendine de futbola borçlu olduğunu unutmamalı. Bulunduğu magazin çevresinden, futbol çemberine dönmesi gerekiyor.
16
16|24
GALATASARAY, TERİM İLE 1 ADIM ÖNDE
Geçen yıllara göre daha zor bir lig izliyoruz. Anadolu takımları yetenekli yabancıları ile büyük paralarla kurulan İstanbul dörtlüsüne kafa tutuyorlar. Şampiyonluk yarışında 4-5 takımın olması bu çekişmenin en güzel örneği. Galatasaray, Fatih Terim’le bir adım önde. Fenerbahçe’nin en büyük sorunu “güvensizlik”... Aykut Kocaman ne kendisine ne de futbolculara güvenmiyor. Beşiktaş bir düşüş trendine girdi. Takviye şart. Başakşehir iyi bir ekip. Tek eksikleri yaşlı oyuncuları çok. Uzun maratonu ne kadar sürdürürler soru işareti.
Arda Turan’ın değil Beşiktaş’ta, Türkiye’de herhangi bir takımda futbol oynayacağına ihtimal vermiyorum. Bu yüzden de bu konuda fazlaca yorum yapmayacağım. Ha jübile planları için girmişse onu bilemem.
18
18|24
İKİNCİ DEVRE TARİHE GEÇEBİLİR
Son yıllarda ligde zirvede ilk yarı sonunda böyle bir tablo görülmedi. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzon her futbolseveri yanıltıcı sürpriz sonuçlar aldılar. Beşiktaş bir içeri, bir dışarı derken abandone oldu. Kayseri ve Göztepe ise bu müthiş çıkışını kendi taraftarları bile beklemiyordu. Ligin en istikrarlı takımı Medipol Başakşehir. O da zaten hak ettiği yerde. Lig tarihine geçecek bir ikinci yarı yaşayabiliriz.
Gelişmeler çok net şunu gösteriyor: Arda er ya da geç Beşiktaş’a gelecek. Gerek Arda’nın müthiş kalitesi, gerekse Beşiktaş’ın durumu ve sağlam ikili ilişkiler, bu sonucu doğuruyor. Peki faydalı olur mu?
HABERİN DEVAMI
20
20|24
Elbette ki olur. Arda her zaman Arda’dır. Yeter ki kafasını biraz düzeltsin. Toparlansın. Ülkesinde dost ortamında inanılmaz işlere imza atar. Beşiktaş’a ve ülke futboluna ayrı bir heyecan getirir. Geldiğinde ne mi olur! Ülke futboluna tatlı bir şekilde meydan okumak olur.
21
21|24
CAMBAZ MENAJERLERE DİKKAT
Ligin ikinci yarısında inanılmaz bir mücadeleye tanık olacağımızı söylemeye gerek yok. Ama şunu söylemeye gerek var. Önümüzdeki günlerde başlayacak olan transfer sürecinde gerekli titizlik ve ciddiyet gösterilsin. Cambaz menajerlere dikkat edilsin. Hiç kimse kazık yemesin. Hiç kimse kazığa ortak olmasın. Yanlış transferler yapılmasın. Paralar boşa harcanmasın. Ülkemiz futboluna yakışacak isimler alınsın.
22
22|24
BÜLENT YAVUZ: ARDA TURAN BEŞİKTAŞ'A OLMAZ
40 yıllık kani, olur mu yani? Kimse kusura bakmasın. Arda, Beşiktaş’a olmaz. Galatasaray’da efsane olmuş bir yıldız, Sarı-Kırmızı formayı çıkarıp Siyah-Beyaz forma giyer mi? Giyer ama ya sonra neler olur! Daha önce çıkaranlar bin pişman olmadılar mı? Ne İsa’ya yarandılar ne de Musa’ya.
HABERİN DEVAMI
23
23|24
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman “Gündemimizde Arda yok” diyor. Lakin gelişmeler öyle göstermiyor. “Ateş olmayan yerden duman tütmezmiş” diye söylenen sözü de hatırlatmak isterim bu durumda. Arda Turan sevdiğim kaliteli bir oyuncu. Başarılı olmasını çok isterim. Beşiktaş’a gidecekse Fatih Hoca’ya meydan okumayı bıraksın. Oynayacağı futbolla “Hodri meydan, ben buradayım” desin. Arda uzun zamandır oynamıyor, bu da kendisi için handikap.
24
24|24
İLK YARI 10 NUMARA GEÇTİ
Ligin ilk yarısı mükemmel geçti. Tek kelimeyle 10 numara. Hayal kırıkları yok muydu? 12 teknik direktör yer değiştirdi. Bazı futbolcular yerlerde süründü. Kurtarıcı diye alınan birçok oyuncu hayalet gibiydiler. Buna karşın fark yaratan futbolcular adeta göz kamaştırdı. Unutmadan; ligin kalitesi yabancı futbolcular sayesinde arttı. Demek ki TFF, yabancı kuralını doğru uygulamış.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.