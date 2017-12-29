Arda Turan, Beşiktaş'a gider mi?

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MERİÇ MÜLDÜR: BU ÜLKE ARDA'YI SEVİYOR, ARDA DA BU ÜLKEYİ



Atletico’da esmiş, Barcelona’da forma giymiş kaç futbolcumuz var da Arda’yı tartışalım? Tabii ki başarılı olur. Fatih Terim yeni görevi için nasıl “Meydan okumaya geldim” diyorsa Arda’nın da meydan okuma zamanı geldi. Bunun için de Beşiktaş doğru adres. Bilal Meşe ile olan kavgasında, bazı demeçlerinde hatalar yaptı ama hatasını bence o da anladı.