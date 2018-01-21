Arda Turan, Bursaspor karşısında Medipol Başakşehir formasıyla ilk maçına çıktı.
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65. dakikada oyuna dahil olan milli yıldız, 83. dakikada golünü attı.
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Arda'nın attığı golün ardından sosyal medyada yüzlerce yorum yapıldı.
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Özellikle Beşiktaş ve Galatasaray taraftarlarının birçoğu Arda Turan'ın takımlarına transfer edilmemesine tepki gösterdi. İşte bazı yorumlar:
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"Sevin sevmeyin Arda güç katacaktır Başakşehir'e. Keşke biz alsaydık"
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"Helal Olsun Arda Turan'a. Aylar sonra ilk maçı ve muhteşem gol attı"
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"Arda Turan ve Burak Yılmaz’ı istemeyenler mutlu mu?"
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"Bizim duygusal taraftar tayfası kimi istemese ligde şov yapıyor. Burak'ı istemezuk dediler, adamın 16 golü var. Arda kimmiş dediniz, ilk maçta çaktı golü. Bakalım bizim 150 milyon len ile Talisca ne yapacak, merakla bekliyorum."
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"Arda Turan: İstenmedi ilk maç ilk gol
Burak Yılmaz: İstenmedi / 16 gol
Orkan Çınar: Bu seviyede değil pişmesi lazım dendi / ilk maç ilk frikik golü
Quaresma: 0 gol / 303 isabetsiz orta / 0 frikik golü"
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"Mahalle baskısını dinlemeyip Arda + Burak yapsaydık, Bayern işim çıktı deyip gelmezdi iki maça da."
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"Transfer söz konusu olunca taraftara göre hareket etmek vizyonsuzluk değil de ne. Sosa, Burak ve Arda kalbimde yara olarak kalacak..."
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"Arda Turan'ı taraftar istemedi, bak gördünüz mü nasıl oynuyor muhabbetine girmeyelim. Astronomik maliyeti nedeniyle alınmadı taraftar tepkisi yüzünden değil."
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"Burak Yılmaz leblebi gibi gol atıyor ve Arda Turan ikinci yarının en iyi performansı yapacak...
Bizim bazı taraftar arkadaşlarımız da Burak gelmesin, Arda gelmesin diye ortalarda geziyordu..."
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"Arda Turan Mehmetçik selâmı verdi, adamsın!"
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"Arda Turan... Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük futbolcusu... Hoşgeldin..."
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"Arda gelmesinciler
Burak Yılmaz gelmesinciler
Sosa gelmesinciler
Duygusal davranmayı bırakmazsanız daha çok ah dersiniz."
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"Maçı izlemedim nasıl oynadı bilmiyorum ama Arda'nın Başakşehir'e güç katacağı kesin."
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"Arda'yı kaçırmayacaktık, yerli oyuncu, iyi oyuncu, yazık oldu."
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"Arda Turan gol attığına göre Arda is back diyebiliriz."
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"Arda'yı ben de istedim ama bize gelseydi ilk maç oyuna girebilir miydi? Yoksa 5 maç sonra mı yavaş yavaş oynatırdı hoca?"
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"Bu sene kaçan şampiyonluğun tek sorumlusu taraftar... İstemediği Burak ve Arda transferleri hem takıma etki etti hem hocayı yıprattı..."
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"Arda şampiyon yapar Başakşehir’i."
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"Bursa tamamen oyunu saldığı için Arda'nın önü bomboş kaldı. Vuruş süper tabi, orası ayrı."
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"Burak-Arda istemeyenlerle Q7 kesinlikle gidemez diyenler genellikle aynı kişiler."
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"Arda’yı hem yönetim hem taraftar bazında gayet de istedik ama alamadık. 7 milyon maaş ödüyorlar, yapacak bir şey yok."
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"Şenol Hocamı dinleseler Lens ve Negredo yerine Arda ve Burak bizdeydi."
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"Arda? Gelmesin ya. Burak? Gelmesin ya. Daha çok pişman olursunuz."
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"Arda gelirse Galatasaray'ı bozar diyenlerle birlikte bu sezon Başakşehir'deki resitalini izliycez artık, tabii bir de bozmadığı Galatasaray'ı."
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"Arda'nın Beşiktaş'a gelmemesinin tek sebebi taraftardır."
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"Arda o ne gol öyle!"
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"Büyük topçusun Arda Turan. Helal olsun. Başakşehir yine 3 puan aldı. Adım adım şampiyonluğa gidiyorlar."
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"Arda Turan çatala asmış."
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"Burak ve Arda’yı aldırmayanlar üst üste gelecek olan şampiyonluklara engel olmuşlardır."
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"Vay be Arda Turan ilk maçında attı golünü."
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"Arda Turan bu lige bir iki gömlek fazla olduğunu 10 dakikada gösterdi."
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"Gol sevincinden sonra Arda Turan'ın Afrin'deki askerlerimize saygı duruşu!"
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"Arda bu ligde şampiyonu belirler."
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"Bir insan Arda Turan'ı sevmiyorsa o konuda hiçbir şey demem ama futbolculuğu Turkiye'ye fazla."
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"Hem kiraladığımız Orkan, hem almadığımız Arda gol atmış."
"Bize gelmesini çok istedim. Ölü dediler... Gelmedin yazık oldu. Sana bitik diyenler umarım sezon sonunda utanır."
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"Aynen Arda bitti, iş yapmaz, öldü. Dünya devi Beşiktaş'ımızda işi yok helal olsun!"
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"Arda ilk golünü atmış. Galatasarayımıza istemeyenler utansın!"
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"Sadece futbolu düşünen futbola konsantre olan bir Arda şu ligi şortunda sallar zaten. Egolarının esiri olup Arda'yı istemeyenler Yasin Öztekin'le oynamaya devam etsinler."
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"Boş boş laf edenler, karakterine sallayanlar... Arda’yı izleyin ah çekin. Büyük kaptan!"
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"Arda’yı görüyorsunuz değil mi? Biz buna fişi çekmek diyoruz. 1 aya kadar iyice toparlar, maalesef bu transferle Başakşehir şampiyonluk yolunda bir adım öne geçmiştir. Acilen cevap vermeliyiz."
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"Arda'yı ben de sevmem ama topçuluğu çok farklı seviye. Hangi Türk Arda kadar başarılı olmuş?"
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"Başakşehir şampiyonlukta en güçlü aday, hatta 1.aday. Bu yıl çok sıkı tutuyorlar işi ve Arda'nın çok katkısı olur, süper de gol attı. Bursa ne kadar kötü olsa da en zor deplasman."
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"Başakşehir'de Arda-Clichy paslaşması bizde Aatıf-İsmail! Neyin sınavı bu Allahım neden?"
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"Burak Yılmaz da Arda da taraftar tepkisinden çekinildiğinden alınmadı. Alınsalardı yata yata şampiyonduk bu sene."
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"TT Arena'da ıslıklarla gönderilen Burak Yılmaz gol krallığında yarışıyor. Aynı şekilde istenmeyen adam ilan edilen Arda Turan'ı da takımına yaptığı katkıları daha çok izleriz."
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"Arda konusunda yanıldınız er ya da geç kabul edeceksiniz, burada nerdeyse tek başıma Galatasaray'a istedim ama olmadı."
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"Burak Yılmaz gelmesin, Arda Turan gelmesin ... Dürüstlük abideliğinde üstümüze yok Şanlı Beşiktaşlı kardeşlerim... Sene sonu umarım keşke demeyiz..."
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"Arda Turan'ı Türkiye'de başka forma altında gole sevinirken görmek çok koydu be."
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"Arda Turan'ı istemeyenler online mı?"
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"Ah ah yönetim niye taraftarı dinleyip transfer yapıyor ki? Senin hocan açık açık istemişti Arda'yı Burak'ı..."
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"Başakşehir'de Arda diye bir oyuncu var, mutlaka izleyin. İyi topçu, seneye alalım Galatasaray'a."
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"Arda Turan girdiğinden beri çok etkili işler yaptı golünü de attı. Başakşehir büyük takım gibi top oynuyor. Ligin en iyi top oynayan takımı."
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"Sosa, Burak, Arda. Elimizin tersiyle ittiğimiz isimlere şu an muhtacız. Ligde şampiyonluğu garantileyeceğin 3 anahtar isim."
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"Arda bizde süper 10 numara olurdu. Hem de Şenol Güneş hiç olmadığı kadar güzel oynatırdı."
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"Arda Turan'ın yeteneğini kimse tartışmasın. Girdiği maçta attığı isabetli ara pasları, doğru koşuları ve mükemmel bir gol. Tebrikler Arda. Başakşehir bu sene şampiyonlukta iddialı. Zor deplasmanda alınan 3 puan, bravo..."
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"Kusura bakmayın, Arda bu ligin 3 kat üstü!"
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"Burak 1, Arda 2. pişmanlığımız olacak. Alacaktık Arda'yı. O bizi, hoca da onu istiyordu."
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"Arda’yı almamız lazım diye defalarca dedik burada."
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"Arda'yı istemeyen taraftar, alın size Arda. Aynısını Burak Yılmaz'a yaptınız, bu ikili şimdi bizde olsa 3 sene daha en azından şampiyonduk."
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