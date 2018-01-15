Arda Turan transferi sosyal medyayı karıştırdı!

Daha önce yaptığı açıklamada Türkiye’de Galatasaray’dan başka takımda forma giymeyeceğini belirten Arda Turan’ın Başakşehir’e transfer olmasının ardından dün ilginç gelişmeler yaşandı...

Arda’nın Milli Takım’dan oldukça yakın arkadaşı olan Sarı-Kırmızılı takımın kaptanı Selçuk İnan’ı İnstagram hesabından takibi bıraktığı iddia edildi.

Bu olayın ardından ise tepki göstermek amaçlı olarak Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, Arda’yı İnstagram takibinden çıkardı... Bunlar da yetmedi olaya son olarak Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Işıl Alben olaya dahil oldu...

IŞIL ALBEN’DEN METİN OKTAY’LI PAYLAŞIM

Bir dönem Sarı-Kırmızılı taraftarların “Evlensinler” şeklinde yakıştırmalar yaptığı Işıl Alben, yaptığı bir paylaşımla Arda Turan’ı

hedef aldı...

Daha önce çok kez Galatasaraylı olduğunu ve Fenerbahçe’den aldığı teklifi reddettiğini açıklayan Işıl Alben, sosyal medya üzerinden Metin Oktay’ın “Bizi sevenleri üzmeyelim baba” sözünü paylaştı.

Işıl Alben’ın bu paylaşımı, Galatasaray taraftarlarca beğeniyle karşılandı.

Işıl Alben'in, Metin Oktay paylaşımının ardından Fernando Muslera’nın formasını giydiği fotoğrafını takipçileri ile paylaşması dikkat çekti.

KAMPANYA BAŞLATTILAR

Sporcular arasında bu gelişmeler yaşanırken Galatasaray taraftarları da sosyal medyada kampanya başlattı... #UNFarda (Arda’yı takibi bırak) etiketi ile sosyal medyada ses getiren taraftarlar seri bir şekilde Başakşehir’in yıldızını takibi bırakmaya başladı. Arda’nın takipçi sayısında ciddi şekilde azalma görüldü.