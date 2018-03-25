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Başakşehirli futbolcu, muhabire "Senin kafanı, gözünü kırarım. Benim karımla konuşuyorsun dikkat et" diye çıkıştı. Turan, "Kötü bir şey sormadım" diyen muhabire "Hadi lan işine bak" diye bağırdı.