ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını onaylayan imzayı atmasıyla birlikte tüm dünya gözünü kulağını Kudüs'e çevirdi. Birçok siyasi ve ünlü ABD'nin bu kararına tepki gösterirken bir açıklama da milli futbolcu Arda Turan'dan geldi. Kariyerini Barcelona'da sürdüren Arda Turan, Instagram hesabından bir açıklamada bulunarak silahların masumların üzerinden çekilmesi gerektiğini belirtti.

Arda paylaşımında "Kudüs hep barışın ve insanlığın başkenti olacak. Silahlarınızı masum insanların üzerinden çekin!" ifadelerine yer verirken bunu İngilizce olarak da paylaştı.

İşte milli yıldızın Kudüs paylaşımı: