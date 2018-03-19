Arda Turan, geçtiğimiz hafta hayatını Aslıhan Doğan'la birleştirmişti. Çift, Arda Turan'ın Çubuklu'daki evinde sade bir nikahla evlenmişti. Turan'ın nikah şahitliğini ise Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan yapmıştı.



Arda Turan eşi Aslıhan Doğan'ın fotoğrafını evlendikten sonra ilk kez Instagram'ın hikaye bölümüne yükledi. Turan, fotoğrafın üzerine "Çok şükür" notunu yazarak kalp emojisi koydu.

İşte Arda Turan'ın o paylaşımı:





İLK İŞİ SOYADINI DEĞİŞTİRMEK OLMUŞTU



Aslıhan Doğan nikahtan sonra ilk işi yeni bir sosyal medya hesabı açmak olmuştu. Soyadı kısmını değiştiren ünlü isim yeni hesabına 'Aslıhan Doğan Turan' yazmıştı. Aslıhan'ın bu hamlesi sosyal medya kullanıcıların gözünden kaçmamıştı.



