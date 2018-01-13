HTSPOR.COM YORUM | YAĞIZ SABUNCUOĞLU

Evet, Arda Turan, Başakşehir'i şampiyon yapabilir fakat bunu saha içinde yapacaklarından evvel, imzayı attıktan sonra vereceği mental katkıyla.... Hani genel bir algı var ya; ''Başakşehir şampiyon olamaz'' diye... Bu algıyı yerle bir edecek psikolojik gücü de bu transferle birlikte alt ettiler diyebiliriz. Nedeni ise 'Ülkede 4 büyüklerin dışında şampiyon çıkmaz' psikolojisinin Bursaspor ile tarihe karışmasına rağmen hala geçerliliğini koruyan bu algı, Başakşehir'in son iki yılda yaptıklarını da anlamlandırmaya yetmiyor. Çünkü yükseliş, sezon sonunda zirvede sonuçlanmıyorsa; ülkemizde bu durum pek de ilgi çekmiyor.

Bu mental eksiklik veya kimilerine göre eksiklik olarak gözüken bu durum, Arda Turan transferinin en büyük getirisi olacak. Artık kadrosunda Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nu barındıran bir Başakşehir olacak. Bu sebepten Başakşehir bu transferi sadece saha içine değil saha dışındaki mental düşünceye de yaptı. 'Bir transferden fazlası' bu söylemlerin altını dolduran bir futbol klişesi...Evet, belki klişe ama Arda Turan transferinin özeti tadında bir klişe...

İşe Arda Turan tarafından bakarsak; belki de kariyerinde bir alt basamağa inmiş gibi gözükebilir fakat bu durum aslında transferden çok rehabilitasyon süreci gibi... Uzun süredir futbol oynamayan Arda, gelebileceği en doğru takıma geliyor. Başakşehir ve Abdullah Avcı, Barcelona'nın hayal ettiği şekilde Arda Turan sürecini lehlerine en doğru şekilde çevirebilecek ikili... Burada hem saha içindeki eski Arda Turan'ı, hem de saha dışında özlenilen Arda Turan'ı kısa sürede olmasa da uzun vadede görebiliriz.

Hemen gelip saha içine etki eder mi? Biraz zor gözüküyor. Elia gibi oynamaya başlar başlamaz olumlu katkı verir mi? Bu da çok kolay değil. Fakat potansiyelini en hızlı açığa çıkarabilecek bir takıma geliyor. Bu da bu transferin Başakşehir adına en büyük avantajı... Uzun lafın kısası; Başakşehir özelinde şampiyonluk yarışındaki mental dengeyi de onlara kaydıracak bir transfer olacak Arda Turan'ın transferi... Saha içinde vereceklerinden çok psikolojik anlamdaki katkısının daha fazla olacağını öngörmek kulağa mantıklı geliyor. Saha içindeki olası katkısına gelirsek; bunun için sporseverler ve en önemlisi Başakşehirli taraftarların biraz bekleyebilir. Orada da Abdullah Avcı'nın sihirli elleri ve dokunuşları Arda Turan'ı ne kadar süre içinde tekrar eski Arda Turan'a dönüştürecek, onu da bekleyip göreceğiz.

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