Eyüp Belediyesi Dünya Down Sendromu Günü'nde bir kafede etkinlik düzenledi. Etkinliğe milli futbolcular Arda Turan ve Emre Belözoğlu, oyuncu Sinem Öztürk ve şarkıcı Tarık Mengüç de katıldı.
Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın ve Milli futbolcular down sendromlu çocuklarla mutfağa girip Zahir Kafe'de düzenlenen kutlamalara katıldı. Kutlamalar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Mehteran Takımı'nın marşlarıyla başladı. Mehteran takımının marşlarına eşlik eden down sendromlu çocuklar gönüllerince eğlendi. Mehteran marşlarıyla coşan çocuklar eğitmenler tarafından düzenlenen çalışmalarda pasta yapımındaki hünerlerini gösterdi. Çocukların katıldığı etkinliğe Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, Remzi Aydın'ın eşi Tülay Aydın, şarkıcı Tarık Mengüç, milli futbolcular Emre Belözoğlu ve Arda Turan da önlüklerini giyerek destek verdi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik mart ayı doğumu olanların doğum günü pastası kesimiyle sürdü. Doğum günü etkinliğinde pasta kesilerek çocuklara saat hediye edildi.
''BU GÜLÜMSEME HER ŞEYE BEDEL''
Küçük mutluluklarla dünyaya değer katmaya çalıştıklarını belirten Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, "Biz her zaman şunu söyledik; bir insanın yüzündeki gülümseme her şeye bedel. Sizler görüyorsunuz. Engellilerimiz ve yakınlarının mutluluğunu görmek inanılmaz bir duygu. Küçük mutluluklarla dünyamıza değer katmaya çalışıyoruz. Bu vesileyle günümüzü kutluyorum" ifadelerini kullandı.
Milli futbolcular Arda Turan ve Emre Belözoğlu'na, down sendromlu çocuklar yoğun ilgi gösterirken, Emre Belözoğlu, bu hassasiyetten son derece memnun olduklarını belirterek, "Böylesine güzel anlamlı bir günde çorbada tuzumuz olsun istedik. Sayın başkanımızın bu konuya gösterdiği hassasiyet bizi çok etkiledi. Bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Onlarla beraber zaman geçirmek benim için çok keyifli bir durum. Onların yanında olduğumuzu, her zaman yanlarında olmamız gerektiğini hatırlamamız adına buradayız" ifadelerini kullandı.
ARDA TURAN: ''ONLARA YARDIMCI OLMAK ÇOK ÖNEMLİ''
Eyüp Belediyesi'nin güzel bir işe imza attığını söyleyen Arda Turan, "Kardeşlerimizi mutlu etmek çok önemli. Onlara hayatlarında yardımcı olmak çok önemli. Eyüp Belediye Başkanımıza ve buradaki herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir işe imza atıyorlar. Bu işin ucundan tutmak bile bizi mutlu ediyor. Onları mutlu etmeye çalıştık, umarım mutlu olmuşlardır" dedi.
Down sendromlu çocuklarla tek tek ilgilenen milli futbolcular hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Milli futbolcular kurulan minyatür kalede çocuklarla bir süre futbol oynadı. Bunun yanı sıra Zahir Kafe Atölyesinde 'Duyu Bütünleme Odası' açılışı da yapıldı. Bu merkezde zihinsel ve fiziksel engelli çocukların gelişimleri konusunda çalışmalar yapılacağı öğrenildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.