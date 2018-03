Eyüp Belediyesi Dünya Down Sendromu Günü'nde bir kafede etkinlik düzenledi. Etkinliğe milli futbolcular Arda Turan ve Emre Belözoğlu, oyuncu Sinem Öztürk ve şarkıcı Tarık Mengüç de katıldı.

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın ve Milli futbolcular down sendromlu çocuklarla mutfağa girip Zahir Kafe'de düzenlenen kutlamalara katıldı. Kutlamalar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Mehteran Takımı'nın marşlarıyla başladı. Mehteran takımının marşlarına eşlik eden down sendromlu çocuklar gönüllerince eğlendi. Mehteran marşlarıyla coşan çocuklar eğitmenler tarafından düzenlenen çalışmalarda pasta yapımındaki hünerlerini gösterdi. Çocukların katıldığı etkinliğe Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, Remzi Aydın'ın eşi Tülay Aydın, şarkıcı Tarık Mengüç, milli futbolcular Emre Belözoğlu ve Arda Turan da önlüklerini giyerek destek verdi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik mart ayı doğumu olanların doğum günü pastası kesimiyle sürdü. Doğum günü etkinliğinde pasta kesilerek çocuklara saat hediye edildi.

''BU GÜLÜMSEME HER ŞEYE BEDEL''

Küçük mutluluklarla dünyaya değer katmaya çalıştıklarını belirten Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, "Biz her zaman şunu söyledik; bir insanın yüzündeki gülümseme her şeye bedel. Sizler görüyorsunuz. Engellilerimiz ve yakınlarının mutluluğunu görmek inanılmaz bir duygu. Küçük mutluluklarla dünyamıza değer katmaya çalışıyoruz. Bu vesileyle günümüzü kutluyorum" ifadelerini kullandı.





Milli futbolcular Arda Turan ve Emre Belözoğlu'na, down sendromlu çocuklar yoğun ilgi gösterirken, Emre Belözoğlu, bu hassasiyetten son derece memnun olduklarını belirterek, "Böylesine güzel anlamlı bir günde çorbada tuzumuz olsun istedik. Sayın başkanımızın bu konuya gösterdiği hassasiyet bizi çok etkiledi. Bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Onlarla beraber zaman geçirmek benim için çok keyifli bir durum. Onların yanında olduğumuzu, her zaman yanlarında olmamız gerektiğini hatırlamamız adına buradayız" ifadelerini kullandı.



ARDA TURAN: ''ONLARA YARDIMCI OLMAK ÇOK ÖNEMLİ''

Eyüp Belediyesi'nin güzel bir işe imza attığını söyleyen Arda Turan, "Kardeşlerimizi mutlu etmek çok önemli. Onlara hayatlarında yardımcı olmak çok önemli. Eyüp Belediye Başkanımıza ve buradaki herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir işe imza atıyorlar. Bu işin ucundan tutmak bile bizi mutlu ediyor. Onları mutlu etmeye çalıştık, umarım mutlu olmuşlardır" dedi.





Down sendromlu çocuklarla tek tek ilgilenen milli futbolcular hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Milli futbolcular kurulan minyatür kalede çocuklarla bir süre futbol oynadı. Bunun yanı sıra Zahir Kafe Atölyesinde 'Duyu Bütünleme Odası' açılışı da yapıldı. Bu merkezde zihinsel ve fiziksel engelli çocukların gelişimleri konusunda çalışmalar yapılacağı öğrenildi.