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KARDEŞİNİN OTOMOBİLİ DAHA PAHALI



HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, geçtiğimiz yıl kardeşi Okan Turan’a 2.5 milyon TL değerinde Aston Martin DB11 model otomobil hediye eden ünlü futbolcu, bu kez kendisi için kesenin ağzını açtı.