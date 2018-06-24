Ardahan seçim sonuçları 2018

81 ilde vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Oy verme işleminin saat 17.00’de bitmesiyle oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 2018 Ardahan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları da açıklanmaya başladı.



Ardahan 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları yayın yasağının kaldırılmasıyla beraber gelmeye başladı. İl genelinde seçime katılım oranı yüzde 83.12 olarak belirlenirken, saat 21:27 itibarıyla açılan sandık sayısı yüzde 98.8 duyruldu. Ardahan 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları doğrultusunda adayların aldığı oy şöyle: Recep Tayyip Erdoğan: 23.913 oyla yüzde 42.98 - Muharrem İnce: 19.998 oyla yüzde 35.95 - Selahattin Demirtaş: 8.660 oyla yüzde 15.57 - Meral Akşener: 2.577 oyla yüzde 4.63 - Temel Karamollaoğlu: 341 oyla yüzde 0.61 - Doğu Perinçek: 145 oyla yüzde 0.26



Ardahan 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 23.913 oyla yüzde 42.98Muharrem İnce: 19.998 oyla yüzde 35.95Selahattin Demirtaş: 8.660 oyla yüzde 15.57Meral Akşener: 2.577 oyla yüzde 4.63Temel Karamollaoğlu: 341 oyla yüzde 0.61Doğu Perinçek: 145 oyla yüzde 0.26

Genel seçime katılımın yüzde 83.53 oranında sağlandığı Ardahan il genelinde saat 21:27 itibarıyla sandıklar yüzde 98.8 oranında açıldı. 2018 Ardahan seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 24.571 oyla yüzde 44 - Millet İttifakı: 17.328 oyla yüzde 31.03 oranında oy aldı. 2018 Ardahan seçim sonuçları şu şekilde: AK Parti: 20.794 oyla yüzde 37.24 - CHP: 13.992 oyla yüzde 25.06 - HDP: 12.575 oyla yüzde 22.52 - MHP: 3.777 oyla yüzde 6.76 - İYİ Parti: 2.799 oyla yüzde 5.01 - SP: 537 oyla yüzde 0.96



Saat 21:27 itibarıyla 2018 Ardahan seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 24.571 oyla yüzde 44Millet İttifakı: 17.328 oyla yüzde 31.03AK Parti: 20.794 oyla yüzde 37.24CHP: 13.992 oyla yüzde 25.06HDP: 12.575 oyla yüzde 22.52MHP: 3.777 oyla yüzde 6.76İYİ Parti: 2.799 oyla yüzde 5.01SP: 537 oyla yüzde 0.9616 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…