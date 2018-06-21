Aşağıda yazılı olanlar oy kullanamazlar:



1. Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir),



2. Askeri öğrenciler,



3. Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar .