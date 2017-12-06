Ardahan'da 9 köy yolu ulaşıma kapandı

Kar yağışı nedeniyle kent merkezinde 4, Göle'de 2 ve Posof'ta 3 olmak üzere 9 köye ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri, söz konusu kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

KARAYOLLARINDAN BUZ UYARISI

İHA'nın haberine göre, yoğun kar yağışının ardından, özellikle gece eksi 14 derecelere kadar düşecek olan hava sıcaklığı buzlanma tehlikesini de beraberinde getiriyor.

Karayolları ekipleri kritik bölgelerde buzlanmaya karşı çalışma başlattı ve vatandaşları da buzlanmaya karşı uyardı.

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