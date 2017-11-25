Ardahan'da bulunan Rus generalin naaşı Polonya'ya gönderilecek

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Nisan ayında Ardahan'da bir inşatın kazısı sırasında bulunan Polonya asıllı Rus komutanın naaşının Polonya'ya gönderileceğini açıkladı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Tacettin Durmuş'un aktardığı bilgilere göre, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile birlikte, Ardahan'da bir inşaatın temel kazısı sırasında bulunan ve 139 yıl önce öldüğü değerlendirilen generalin naaşını inceldi. 27 Nisan 2017 günü Kars Müzesi'ne getirilerek koruma altına alınan naaşla ilgili Kars Müze Müdürü Necmettin Alp'ten bilgi alan Kurtulmuş, Kars Valiliği ziyaretinde gazetecilerin sorusu üzerine açıklamada bulundu.

"POLONYALILARIN TALEBİ NAAŞIN POLONYA'DA DEFNEDİLMESİDİR"



Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Polonya ziyareti sırasında naaşın gündeme geldiğini ve komutanın Polonya asıllı bir Rus komutan olduğunun konuşulduğunu söyledi. Rus komutanın Polonya'daki aile fertlerinin kimler olduğunun da bilindiğini belirten Kurtulmuş, "Biz naaşı Polonyalılara iade etme konusunda kendi tarafımızdan görüşlerimizi ve mektuplarımızı gönderdik ve onlardan da yazışmalar geldi. Tabii Rus komutan olduğu için Ruslar da yakından ilgileniyor. Polonyalıların talebi komutanın naaşının ait olduğu yere yani Polonya'ya götürüp defnedilmesidir. Ve orada belki de bir anıt mezar inşa edilerek defnedilecektir" dedi.